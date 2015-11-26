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*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 68
*Новое видео IRON MAIDEN 57
*Угадай басиста MEGADETH 54
*Новое видео RAGE 45
*Новое видео U.D.O. 37
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Metallica

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20 июл 2021 : 		 Пазлы от METALLICA

16 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

13 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "The Unforgiven"

8 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

3 июл 2021 : 		 О документальном фильме METALLICA "Some Kind Of Monster"

2 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

1 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "Sad But True"

1 июл 2021 : 		 METALLICA выпустят сингл в Германии

30 июн 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ST. VINCENT, SAM FENDER And JASON ISBELL AND THE 400 UNIT

27 июн 2021 : 		 Барабанщик METALLICA пообщался с больным раком ребенком

25 июн 2021 : 		 Фотокнига METALLICA выйдет осенью

22 июн 2021 : 		 Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью

17 июн 2021 : 		 METALLICA приедет летом в Европу

16 июн 2021 : 		 Специальный набор от METALLICA

12 июн 2021 : 		 METALLICA подают в суд на страховщиков

26 май 2021 : 		 METALLICA намекает

26 май 2021 : 		 Видео полного выступления METALLICA

21 май 2021 : 		 METALLICA онлайн!

19 май 2021 : 		 Фронтмен PRIMUS о прослушивании в METALLICA: «Я бы продержался там месяц или два, прежде чем они бы меня выгнали»

9 май 2021 : 		 Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил скептицизм насчёт вакцин от COVID-19

6 май 2021 : 		 Нашивки METALLICA выйдут весной

21 апр 2021 : 		 Фронтмен METALLICA: «Музыка ежедневно спасала мне жизнь»

18 апр 2021 : 		 Еще одна гитара METALLICA выставлена на аукцион

13 апр 2021 : 		 Гитарист METALLICA работает!

12 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA продана!

12 апр 2021 : 		 Лидер FOZZY: «LARS ULRICH — как RINGO STARR в тяжёлом металле»
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|||| сегодня

Пазлы от METALLICA



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Семнадцатого сентября Zee Productions выпустит новые пазлы METALLICA, основанные на оформлении альбомов "Death Magnetic", "St. Anger" и "Hardwired… To Self-Destruct". Каждый пазл содержит 500 элементов.

More METALLICA Jigsaw Puzzles Coming In September






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