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Пазлы от METALLICA



Семнадцатого сентября Zee Productions выпустит новые пазлы METALLICA, основанные на оформлении альбомов "Death Magnetic", "St. Anger" и "Hardwired… To Self-Destruct". Каждый пазл содержит 500 элементов.















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