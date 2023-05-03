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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 64
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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*

Metallica

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|||| 3 май 2023

Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»



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В новом интервью швейцарской газете 20 Minuten барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал о своём понимании успеха:

«Я бы сказал, что на данный момент моё мерило успеха — это выйти из студии с готовым альбомом, которым мы все очень гордимся. Это главный показатель успеха».

Ulrich поведал о реакции на последний студийный альбом METALLICA "72 Seasons":

«До сих пор отзывы были фантастическими. Он превзошёл все ожидания.

Я бы сказал, что для меня успех этого альбома — это радость от его создания. В прошлом бывали времена, когда мы обязаны были записать альбом. Звукозаписывающая компания говорила: "Теперь вы должны записать альбом". Те времена давно прошли. Сейчас мы создаём музыку, потому что хотим этого, и мы делаем это с радостью и чувством благодарности. И у нас не возникает разговоров вроде: "О Боже. Есть идея. Что случится, если эта идея не будет реализована именно так, как я хочу?"»

По словам Ulrich'a, участники METALLICA никогда не перестанут делать музыку из-за отсутствия вдохновения:

«У нас хватит идей ещё на 20 альбомов. Мы никогда не воплотим все риффы и идеи в жизнь, потому что история говорит о том, что этого не произойдёт.

Мы никогда не говорим о том, стоит ли нам создавать новую музыку, как и о том, стоит ли нам не делать новую музыку. Так что такой вопрос никогда не возникает. Новая музыка — это жизненно важная, огромная, значительная часть нашей сущности».




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3 май 2023
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