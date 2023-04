сегодня



Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов»



В интервью Rock Candy Mag гитарист Metallica Kirk Hammett рассказал о том, как создавался альбом "Master Of Puppets", как он изменил карьеру группы, и о том, как он сам воспринимает этот альбом сейчас:



«Мы не пытались записать альбом, который через 35 или около того лет люди будут слушать, и о котором они будут думать, что он по-прежнему звучит великолепно. Мы не ставили перед собой никакой цели на самом деле. Мы просто пытались сделать лучший альбом, на который только были способны, и вот что получилось».



Выпущенный 3 марта 1986 года, "Master Of Puppets" стал третьим альбомом трэш-металлической группы, записанным в Дании с продюсером Флеммингом Расмуссеном, и разошёлся тиражом более шести миллионов копий только в США.



Hammett продолжил:



«Когда я слушаю этот альбом, с технической точки зрения я удивляюсь тому, как хорошо он звучит спустя столько времени. Запись альбома, запись песен, продюсирование... Всё это актуально до сих пор».



"Master Of Puppets" оказался лебединой песней Клиффа Бёртона в Metallica. Басист погиб 27 сентября 1986 года в автобусной катастрофе во время тура по продвижению альбома.



Kirk сказал о вкладе Клиффа следующее:



«Вклад Клиффа в "Master Of Puppets" был очень мелодичным и очень музыкальным. Его вклад был не столько в грандиозные тяжёлые риффы, это были мелодичные басовые партии, и в них было много очень классных вещей. Когда Клифф покинул нас, это был конец эпохи, и мы все это знали».



Спустя более 35 лет после выхода "Master Of Puppets" является признанной классикой трэш-жанра, он помещён в Библиотеку Конгресса США для сохранения в Национальном реестре звукозаписей по причине «культурной, исторической или эстетической значимости». Hammett считает, что знает, почему это произошло:



«Многое из музыки того времени сейчас звучит одинаково и похоже. Но в "Master Of Puppets" нет ничего, что относило бы его к какому-то определённому периоду в плане звучания, продакшна, записи. "Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов».







