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*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
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Metallica

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Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов»



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В интервью Rock Candy Mag гитарист Metallica Kirk Hammett рассказал о том, как создавался альбом "Master Of Puppets", как он изменил карьеру группы, и о том, как он сам воспринимает этот альбом сейчас:

«Мы не пытались записать альбом, который через 35 или около того лет люди будут слушать, и о котором они будут думать, что он по-прежнему звучит великолепно. Мы не ставили перед собой никакой цели на самом деле. Мы просто пытались сделать лучший альбом, на который только были способны, и вот что получилось».

Выпущенный 3 марта 1986 года, "Master Of Puppets" стал третьим альбомом трэш-металлической группы, записанным в Дании с продюсером Флеммингом Расмуссеном, и разошёлся тиражом более шести миллионов копий только в США.

Hammett продолжил:

«Когда я слушаю этот альбом, с технической точки зрения я удивляюсь тому, как хорошо он звучит спустя столько времени. Запись альбома, запись песен, продюсирование... Всё это актуально до сих пор».

"Master Of Puppets" оказался лебединой песней Клиффа Бёртона в Metallica. Басист погиб 27 сентября 1986 года в автобусной катастрофе во время тура по продвижению альбома.

Kirk сказал о вкладе Клиффа следующее:

«Вклад Клиффа в "Master Of Puppets" был очень мелодичным и очень музыкальным. Его вклад был не столько в грандиозные тяжёлые риффы, это были мелодичные басовые партии, и в них было много очень классных вещей. Когда Клифф покинул нас, это был конец эпохи, и мы все это знали».

Спустя более 35 лет после выхода "Master Of Puppets" является признанной классикой трэш-жанра, он помещён в Библиотеку Конгресса США для сохранения в Национальном реестре звукозаписей по причине «культурной, исторической или эстетической значимости». Hammett считает, что знает, почему это произошло:

«Многое из музыки того времени сейчас звучит одинаково и похоже. Но в "Master Of Puppets" нет ничего, что относило бы его к какому-то определённому периоду в плане звучания, продакшна, записи. "Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов».

KIRK HAMMETT - "Master Of Puppets Is My Favourite METALLICA Album"




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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3 апр 2023
Tomahawk
Если брать мелодично-тижолый митол с претензией на Осмысленность, то Мастер, конечно же, лучший. Запоминающийся и не клонящий в сон на песнях длиннее 6 минут.
3 апр 2023
N
NickAfon
Tomahawk, ты что в отпуске что ли?
3 апр 2023
N
NickAfon
вингера и здесь на обложке метла сделала, лоботомия неизвестным глуповатым верстальщиком
Like!1
3 апр 2023
R
Rutger
NickAfon, а по моему, тонкий подьеб удался, даже штрихкод похож на батарею дротиков
3 апр 2023
o
olly71
Металлика сегодня наверно и сами охреневают с себя как это они 35 лет назад могли сочинять такую классную музыку.
Like!3
3 апр 2023
A
Andrrre
Что, неужели никто из них не скажет, что "новый альбом - несомненно лучшая наша работа"?
Ну и давайте, ждём комментарии в духе "что все нашли в этом мастере, очередной переоцененный раскрученный среднячок. Послушайте бла-бла-бла, и сами поймёте, что подобных музык в те времена было мильён, и ничё такого они не придумали"
  Dislike!1
3 апр 2023
gravitgroove
Andrrre, да запросто! Не буду писать, что переоцененный альбом, но лично мне с него нравятся лишь интром к Battory, welcome home / sanitarium, да orion. Альбом, в сравнении с Ride the lightning, где по сути и выстроился корень группы, может лишь похвастаться качеством записи. В то же время RTL и AjFA гораздо более тяжелые и мрачные диски, с большим количеством околосимфонических мелодий. По мне «Мастер» - это более долбежный альбом, более типичный для фанатов всего этого, что создавали в заливе.
Я говорю, это очень странно, когда вступление к одной песни настолько крутое, что затмевает практически все, что идет после того, как это эпическое интро к «бэттори» заканчивается и начинается галоп.

просмотров: 1601

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