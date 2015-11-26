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Metallica

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12 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула

12 янв 2021 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула

7 янв 2021 : 		 MILEY CYRUS позвала ELTON JOHN для записи кавер-версии METALLICA

3 янв 2021 : 		 METALLICA набрали миллиард

2 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»

29 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»

29 дек 2020 : 		 METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию

26 дек 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»

25 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине

24 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм

23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече

21 дек 2020 : 		 METALLICA в симфонической версии

17 дек 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера

9 дек 2020 : 		 METALLICA в "The Howard Stern Show"

4 дек 2020 : 		 METALLICA выступила в рамках Dreamforce

3 дек 2020 : 		 Новая монополия METALLICA

26 ноя 2020 : 		 METALLICA собрали 1,3 миллиона на благотворительность

23 ноя 2020 : 		 METALLICA почти месяц занята сочинением

19 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о критике его способностей: «Мне нечего доказывать»

17 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «В своей модели мы ориентируемся на GRATEFUL DEAD»

16 ноя 2020 : 		 Акустика от METALLICA

14 ноя 2020 : 		 METALLICA запускает новую благотворительную программу

13 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о сложностях при создании новой музыки на расстоянии

11 ноя 2020 : 		 Гитарист METALLICA о «чёрном альбоме»: «Мы хотели создать свой "Back In Black"»

7 ноя 2020 : 		 NICK RASKULINECZ хотел бы поработать с METALLICA

5 ноя 2020 : 		 Превью акустического шоу METALLICA
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Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула



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Вокалист METALLICA James Hetfield почтил память Марши Зазула, скончавшейся в возрасте 68 лет. Вместе с мужем они основали лейбл Megaforce Records, на котором вышли многие знаковые записи, включая два первых альбома METALLICA.

«Марша Z была металл-матриархом восточного побережья. Она была нашей матерью когда у меня ее не было. Она шли на огромные жертвы ради METALLICA. Спасибо тебе, Марша. Любви и позитивной энергии семье Зазула».

METALLICA's JAMES HETFIELD Pays Tribute To MARSHA ZAZULA: 'She Was Our Mother When I Had None'



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