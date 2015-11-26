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Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула



Вокалист METALLICA James Hetfield почтил память Марши Зазула, скончавшейся в возрасте 68 лет. Вместе с мужем они основали лейбл Megaforce Records, на котором вышли многие знаковые записи, включая два первых альбома METALLICA.



«Марша Z была металл-матриархом восточного побережья. Она была нашей матерью когда у меня ее не было. Она шли на огромные жертвы ради METALLICA. Спасибо тебе, Марша. Любви и позитивной энергии семье Зазула».







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