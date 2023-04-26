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Metallica

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|||| 26 апр 2023

Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-либо споров»



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В новом интервью для "Rock City" барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал о том, как на создании нового альбома "72 Seasons" сказались зрелость и уважение участников группы друг к другу:

«Нам нравится быть в METALLICA, мы любим METALLICA, мы дорожим METALLICA и хотим быть лучшей METALLICA из всех возможных. И мы дорожим тем, что 40 лет спустя всё ещё имеем возможность создавать музыку вместе и что-то менять, и мы относимся к этому с большим уважением. Я думаю, что в прошлом были времена, когда мы были более утомлены... Было много внутренних разногласий и много негативной энергии у участников группы, поэтому сочинение песен и поход в студию часто были не тем, что мы в действительности хотели делать, потому что это было очень утомительно. Но сейчас, когда мы работали над этой пластинкой, и, конечно, по мере того, как мы становимся старше, между нами всё меньше и меньше ссор, всё меньше и меньше разногласий.

Эту пластинку мы сделали без каких-либо споров. Никто не кричал, не вопил и не делал ничего безумного. Не было никакого позёрства или "моего пути" — в общем, ничего этого не было. И поэтому я думаю, что в конечном итоге радость от того, что мы пришли в студию и создали эту музыку, проявляется в энергии и страсти. И, как я уже сказал, это, возможно, самая бесконфликтная запись по части взаимоотношений, которую участники METALLICA когда-либо создавали.

Я думаю, что за эти годы было достаточно документальных свидетельств о том, как мы записывали альбомы. "Чёрный альбом" было очень сложно записать. Многие альбомы с [продюсером] Бобом Роком — не из-за Боба Рока, а просто из-за того, в каком состоянии мы были как люди в то время, когда нам было трудно работать в коллективной среде... И я думаю, что сейчас мы гораздо больше ценим и уважаем друг друга и любим друг друга. То есть мы всегда любили друг друга и заботились друг о друге, но я думаю, что сейчас мы бережём эти отношения, потому что хотим быть уверенными, что они пройдут через все испытания, которые нам предстоят, и мы из них полностью невредимыми. Я считаю, что такова наша цель».




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26 апр 2023
o
overgrin
а по факту то....слушать нечего :-)
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27 апр 2023
Kliops144
оно и слышно
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просмотров: 333

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