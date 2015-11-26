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Группа METALLICA собрала уже более $150 миллионов



METALLICA собрала уже более $150 миллионов в туре WorldWired, который стартовал в 2016 году. На текущий момент сборы зафиксированы на отметке в 155,9 миллиона долларов.













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