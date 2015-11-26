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Metallica

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16 фев 2019 : 		 Группа METALLICA собрала уже более $150 миллионов

12 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

8 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

6 фев 2019 : 		 NETFLIX почти договорились о покупке фильма, в котором снимался James Hetfield

5 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 фев 2019 : 		 Акустика от METALLICA

4 фев 2019 : 		 "Enter Sandman" METALLICA в 20 разных стилях

1 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

27 янв 2019 : 		 Трейлер фильма с участием вокалиста METALLICA

26 янв 2019 : 		 Более 600 концертов METALLICA онлайн

25 янв 2019 : 		 METALLICA исполняет песню SOUNDGARDEN

24 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

24 янв 2019 : 		 Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black Album" METALLICA

23 янв 2019 : 		 METALLICA исполняет песню JUDAS PRIEST с вокалом Lars'a

22 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

19 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 янв 2019 : 		 Фрагмент акустического релиза METALLICA

16 янв 2019 : 		 Рассказ о пиве METALLICA

16 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

11 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

9 янв 2019 : 		 Фронтмен METALLICA дебютирует в драматической роли

8 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA
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Группа METALLICA собрала уже более $150 миллионов



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METALLICA собрала уже более $150 миллионов в туре WorldWired, который стартовал в 2016 году. На текущий момент сборы зафиксированы на отметке в 155,9 миллиона долларов.

METALLICA Tops $150 Million On WorldWired Tour





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