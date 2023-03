сегодня



Обновленная книга METALLICA выйдет весной



Обновленная версия книги METALLICA , To Live Is To Die: The Life & Death Of Metallica's Cliff Burton, новые сопроводительные слова к которой написал Steve Di Giorgio, будет доступна начиная с 11 апреля.







