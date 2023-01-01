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*Новое видео METALLICA 74
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду... 13
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*Новый альбом CEMETARY выйдет в этом году 8
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*Новое видео METALLICA 74
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
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Metallica

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5 мар 2023 : 		 Обновленная книга METALLICA выйдет весной

1 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 фев 2023 : 		 Фонд METALLICA пожертвовал 250 000$ на оказание помощи Турции и Сирии

16 фев 2023 : 		 GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?»

15 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят играть с нами? Чего они боятся?»

10 фев 2023 : 		 Бывший гитарист DANZIG — о желании стать гитаристом METALLICA

8 фев 2023 : 		 Не упусти кассету METALLICA!

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

25 янв 2023 : 		 METALLICA представит альбом в кинотеатрах

20 янв 2023 : 		 Новое видео группы METALLICA

17 янв 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях»

12 янв 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

6 янв 2023 : 		 1.6 миллиарда стримов METALLICA

6 янв 2023 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Боба Налбандяна

3 янв 2023 : 		 Вокалистка POSTMODERN JUKEBOX исполняет METALLICA

30 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 дек 2022 : 		 METALLICA впервые исполнила новый сингл

18 дек 2022 : 		 METALLICA проиграла иск к страховщикам

10 дек 2022 : 		 METALLICA штурмует чарты

9 дек 2022 : 		 Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA

8 дек 2022 : 		 Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

2 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о своих коллегах по группе: «Они — братья, которых у меня никогда не было»

30 ноя 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»
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|||| сегодня

Обновленная книга METALLICA выйдет весной



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Обновленная версия книги METALLICA , To Live Is To Die: The Life & Death Of Metallica's Cliff Burton, новые сопроводительные слова к которой написал Steve Di Giorgio, будет доступна начиная с 11 апреля.

METALLICA - Revised Third Edition Of "To Live Is To Die: The Life & Death Of Metallica's Cliff Burton" Book Due In April; Includes New Foreword By TESTAMENT Bassist STEVE DI GIORGIO




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