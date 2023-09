сегодня



Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни на концерте



В новом интервью для 98KUPD басист Robert Trujillo рассказал о ментальных установках METALLICA во время выступлений в рамках стадионного тура "M72", в частности, о том, что двухдневный концерт группы в Арлингтоне (штат Техас) транслировался в прямом эфире по всему миру. Robert сказал:



«Нужно получать удовольствие. Мы с James'ом [Hefield'ом, фронтменом METALLICA]... Это забавно, потому что перед концертами в Далласе, которые транслировались в прямом эфире по всему миру, мы не хотели зацикливаться на этом и чувствовать, что должны изменить своё мышление, потому что мы будем сниматься на камеру. Мы решили: "Главное — веселье. Давайте веселиться". И это были два лучших шоу на тот момент, это были лучшие концерты. На втором выступлении, в воскресенье вечером, James забыл целую часть песни "You Must Burn!" — среднюю часть. И в тот момент мы все посмотрели друг на друга из серии: "Что происходит?" А потом он нашёл выход из ситуации — на глазах у всех, на камеру.



И я подумал, что это так здорово, потому что такое случается нечасто. И чтобы подобное произошло, да ещё в прямом эфире...»



Trujillo признался, что в этот момент подумал, что исполнение песни окончится катастрофой и музыканты окончательно "разойдутся" друг с другом:



«Когда мы вроде бы как непроизвольно вырезали этот кусок, я вдруг подумал: "Неужели это я всё испортил? О Боже. Я потерял сознание? Жив ли я? Я проснусь и буду лежать в постели». А потом: «Вот это да!»



После исполнения METALLICA песни "You Must Burn!" в Арлингтоне 20 августа Hetfield признал свою ошибку, сказав аудитории:



«Я облажался. Извините. Это так непрофессионально. Я пропустил целую часть. Мы исполним её на следующем концерте».







