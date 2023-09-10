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Metallica

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Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни на концерте



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В новом интервью для 98KUPD басист Robert Trujillo рассказал о ментальных установках METALLICA во время выступлений в рамках стадионного тура "M72", в частности, о том, что двухдневный концерт группы в Арлингтоне (штат Техас) транслировался в прямом эфире по всему миру. Robert сказал:

«Нужно получать удовольствие. Мы с James'ом [Hefield'ом, фронтменом METALLICA]... Это забавно, потому что перед концертами в Далласе, которые транслировались в прямом эфире по всему миру, мы не хотели зацикливаться на этом и чувствовать, что должны изменить своё мышление, потому что мы будем сниматься на камеру. Мы решили: "Главное — веселье. Давайте веселиться". И это были два лучших шоу на тот момент, это были лучшие концерты. На втором выступлении, в воскресенье вечером, James забыл целую часть песни "You Must Burn!" — среднюю часть. И в тот момент мы все посмотрели друг на друга из серии: "Что происходит?" А потом он нашёл выход из ситуации — на глазах у всех, на камеру.

И я подумал, что это так здорово, потому что такое случается нечасто. И чтобы подобное произошло, да ещё в прямом эфире...»

Trujillo признался, что в этот момент подумал, что исполнение песни окончится катастрофой и музыканты окончательно "разойдутся" друг с другом:

«Когда мы вроде бы как непроизвольно вырезали этот кусок, я вдруг подумал: "Неужели это я всё испортил? О Боже. Я потерял сознание? Жив ли я? Я проснусь и буду лежать в постели». А потом: «Вот это да!»

После исполнения METALLICA песни "You Must Burn!" в Арлингтоне 20 августа Hetfield признал свою ошибку, сказав аудитории:

«Я облажался. Извините. Это так непрофессионально. Я пропустил целую часть. Мы исполним её на следующем концерте».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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10 сен 2023
R
Rutger
Какая же чудовищная нудь эта пестня.... и как такое запомнить?
Но, баг можно обратить в фичу. В дополненние к прибыльному решению давать по два концерта в одном месте с разными сетами, давать там же третий - сет из забытых песен. А чтоб билеты покупали, забывать что-нить ликвидное, Мастера там, Сэндмена и т.п. Тройной профит!
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10 сен 2023
Red One
Вообще не удивительно. Там весь альбом такие песни, их не то что запомнить, слушать-то тошно, хер с ней, Джеймс, давай Белс Толс лучше
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10 сен 2023
rassol
У меня есть две мысли на этот счёт:
1. Нихуя удивительного, ибо весь альбом тоскливейшая хуета, которая совершенно не оседает в памяти.
2. А может, это и не Хэтфилд эту всю хуету сочинил? Раз сам запомнить не может.
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10 сен 2023
HeliosHyperion
Раки слуха отаке тред.
10 сен 2023
graillyc
Хэту сочувствие, такой конфуз по старым комплексам бьет сильно, полагаю

просмотров: 1460

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