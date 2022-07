15 июл 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось третьего июля в Бильбао, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Harvester of Sorrow

Wherever I May Roam

No Leaf Clover

Sad but True

Dirty Window

Nothing Else Matters

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Welcome Home (Sanitarium)

Seek & Destroy



Encore:

Metal Militia

One

