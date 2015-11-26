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Metallica

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8 май 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 май 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 май 2019 : 		 METALLICA в Мадриде

4 май 2019 : 		 Британский центр кибербезопасности призывает пользователей прекратить использование в качестве паролей названия "METALLICA" и "SLIPKNOT"

2 май 2019 : 		 METALLICA открыла весенне-летний европейский тур

2 май 2019 : 		 Видео с выступления METALLICA

1 май 2019 : 		 Участники METALLICA исполнили гимн

15 апр 2019 : 		 Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала» для следующего альбома

4 апр 2019 : 		 Фильм с участием вокалиста METALLICA представят в мае

30 мар 2019 : 		 Туры METALLICA, KISS, THE TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вошли в число 20 самых успешных

28 мар 2019 : 		 Барабанщик METALLICA надеется в будущем создавать больше музыки к фильмам

27 мар 2019 : 		 METALLICA даст ещё один концерт с оркестром

26 мар 2019 : 		 Барабанщик METALLICA о туре в формате двух недель

26 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 мар 2019 : 		 Билеты на осенний концерт METALLICA с симфоническим оркестром были распроданы за несколько секунд

20 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 мар 2019 : 		 Ларс Ульрих LARS ULRICH вспоминает первый концерт METALLICA

18 мар 2019 : 		 Басист METALLICA: «Разговоров о концертах "Большой четвёрки трэша" и не было»

15 мар 2019 : 		 DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушателей

8 мар 2019 : 		 Участники METALLICA поздравили гитариста PINK FLOYD

6 мар 2019 : 		 Гитарист METALLICA выбрал любимые песни из "Master Of Puppets"

6 мар 2019 : 		 Группа METALLICA впервые исполнила 'Here Comes Revenge'

5 мар 2019 : 		 Бывший техасский конгрессмен посетил концерт METALLICA

17 фев 2019 : 		 DEE SNIDER о METALLICA: «Эти засранцы заслуживают каждого доллара, который они заработали»

16 фев 2019 : 		 Группа METALLICA собрала уже более $150 миллионов
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Группа METALLICA опубликовала профессионально снятое видео исполнения песни "Disposable Heroes", записанное 3 мая в Мадриде, Испания.



METALLICA: Pro-Shot Video Of




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