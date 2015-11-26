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Фрагмент нового релиза METALLICA



METALLICA опубликовали очередной фрагмент из нового бокс-сета к альбому "The Black Album" — "The God That Failed (May 13th, 1991 Rough Mix)" из "Rough & Alternate Mixes" 2CD. Релиз бокс-сета намечен на 10 сентября.







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