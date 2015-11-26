25 июн 2021



Фотокнига METALLICA выйдет осенью



Девятнадцатого октября Reel Art Press выпустят фотокнигу о METALLICA "Metallica: The Black Album In Black & White", автором фотографий для которой был Ross Halfin. Специально для книги Ross, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Jason Newsted и Robert Trujillo написали вводные слова.























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