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Аквамен получил копию нового релиза METALLICA



Джейсон Момоа, звезда фильма "Аквамен" и "Конан-варвар", получил копию нового релиза METALLICA "Metallica And San Francisco Symphony: S&M²" — видео доступно ниже.











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