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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое проходило четвёртого ноября в семитысячном Hard Rock Live, Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, доступно для просмотра ниже. Билеты продавались по цене от 130 до 380 долларов.

Сет-лист:

01. Whiplash

02. Ride The Lightning

03. Harvester Of Sorrow

04. Seek & Destroy

05. Through The Never

06. One

07. Sad But True

08. Moth Into Flame

09. No Leaf Clover

10. For Whom The Bell Tolls

11. Fuel

12. Welcome Home (Sanitarium)

13. Master Of Puppets

Encore:

14. Blackened

15. Nothing Else Matters

16. Enter Sandman

METALLICA Shares Pro-Shot Video Of











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