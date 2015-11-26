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|||| 13 фев 2022

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 19 декабря в Chase Center, San Francisco, California, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Hardwired

02. The End Of The Line

03. Dirty Window

04. I Disappear

05. Am I Evil? (DIAMOND HEAD cover)

06. The Memory Remains

07. Fuel

08. Bleeding Me

09. Wasting My Hate

10. The Unforgiven

11. Enter Sandman

12. Harvester Of Sorrow

13. Master Of Puppets

14. Fade To Black

15. Whiplash

16. Seek & Destroy

METALLICA Releases Pro-Shot Video Of 'Dirty Window' Performance From Second 40th-Anniversary Concert








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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Sw0Rn


14 фев 2022, 00:40		Песня хорошая вроде, но чего-то в ней явно не хватает, усложнили бы партии например

Andy-JC


14 фев 2022, 03:49		Saxon9, ты тут? смотри-ка сетлист ровно на половину из песен от Load и позже) ахахаха

R0ck_N_R0lla


14 фев 2022, 05:36		хороший сетлист, даже wasting my hate вспомнили

Fixxxer


14 фев 2022, 07:55		Хэммет даже какой-то соляк вгвоздил в песню. Изначально ведь не было его. Эта вещь мне почему-то напоминает Нирвану и прочие гранжи... Нервная какая-то и дерганая композиция.

Running_Wild


14 фев 2022, 10:34		У Хэма здесь хоть не такое как раньше страдальческое выражение лица.


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