сегодня



Концертный трек METALLICA



METALLICA опубликовали очередной фрагмент из нового бокс-сета к альбому "The Black Album" — "Of Wolf And Man (Mannheim, Germany - May 22, 1993)", который взят из двойного CD "Live At Maimarktgelände".



































+0 -2



просмотров: 422