Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 139
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 52
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 27
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



17 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «У нас много того, чем мы можем поделиться с миром»

15 сен 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет песню Эдди Мани

10 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о песне, которая сподвигла его стать участником группы

9 сен 2020 : 		 Видео с репетиции METALLICA

9 сен 2020 : 		 Альбом METALLICA стал четвертым

8 сен 2020 : 		 Каким был драйв-ин-концерт METALLICA

8 сен 2020 : 		 Фигурки METALLICA выйдут в начале года

7 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA пояснил за свои слова про Трампа

5 сен 2020 : 		 METALLICA записала концерт в начале августа

4 сен 2020 : 		 METALLICA стали первой группой, чьи песни занимали первое место в Rock Songs за четыре десятилетия

3 сен 2020 : 		 Басист METALLICA: «Может, и повторим концерт-другой»

2 сен 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Я написал тонну материала»

1 сен 2020 : 		 У гитариста METALLICA есть 600!

31 авг 2020 : 		 В честь вокалиста METALLICA назвали змею

30 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA сказал, что AC/DC с участием Бона Скотта «Определили характер рок-н-ролла»

28 авг 2020 : 		 Аквамен получил копию нового релиза METALLICA

26 авг 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не предполагали, что James отправится лечиться»

20 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

19 авг 2020 : 		 Музыканты DEATH ANGEL, WARBRINGER и HOLY GRAIL исполняют METALLICA

18 авг 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 авг 2020 : 		 Фронтмен METALLICA — о Lady Gaga: «Я уважаю её как артистку»

14 авг 2020 : 		 METALLICA и WOLVERINE выпускают обувь

12 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

11 авг 2020 : 		 METALLICA выступит летом этого года

10 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик METALLICA: «У нас много того, чем мы можем поделиться с миром»



*
zoom
*
* *
Барабанщик METALLICA Lars Ulrich в недавнем интервью с Zane Lowe из Apple Music ответил на вопрос о том, есть ли у группы какие-то творческие идеи насчёт нового материала:

«Только между нами скажу, и не говори никому другому, прямо сразу после этого разговора мы созвонимся — все четверо — и поговорим, что будет дальше после того, как мы отсидели две недели в пузыре [из-за ковид-драйв-ин-концерта], и как мы будем работать. Несколько летних месяцев мы провели, обмениваясь риффами, обсуждая идеи и перекидываясь какими-то соображениями по Zoom и другим технологичным продуктам. И мы с нетерпением ждём, когда будем работать. У нас огромное количество материала, которым мы готовы поделиться с миром. И сейчас вопрос практики и того, как и что мы можем сделать со всем, что у нас есть, чтобы всё это выпустить.

Мы стараемся использовать все возможности общения с фанатами и с семьёй METALLICA. И я думаю, что положительный результат этих пяти мрачных месяцев заключается в том, что всё это заставило вас переосмыслить то, что вы знали, и к чему мы так привыкли. Так что новый мировой порядок требует новых экспериментальных вариантов и решений. Так что давайте посмотрим, что из этого всего выйдет».

METALLICA Has





Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 485

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом