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Барабанщик METALLICA : «У нас много того, чем мы можем поделиться с миром»



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich в недавнем интервью с Zane Lowe из Apple Music ответил на вопрос о том, есть ли у группы какие-то творческие идеи насчёт нового материала:



«Только между нами скажу, и не говори никому другому, прямо сразу после этого разговора мы созвонимся — все четверо — и поговорим, что будет дальше после того, как мы отсидели две недели в пузыре [из-за ковид-драйв-ин-концерта], и как мы будем работать. Несколько летних месяцев мы провели, обмениваясь риффами, обсуждая идеи и перекидываясь какими-то соображениями по Zoom и другим технологичным продуктам. И мы с нетерпением ждём, когда будем работать. У нас огромное количество материала, которым мы готовы поделиться с миром. И сейчас вопрос практики и того, как и что мы можем сделать со всем, что у нас есть, чтобы всё это выпустить.



Мы стараемся использовать все возможности общения с фанатами и с семьёй METALLICA. И я думаю, что положительный результат этих пяти мрачных месяцев заключается в том, что всё это заставило вас переосмыслить то, что вы знали, и к чему мы так привыкли. Так что новый мировой порядок требует новых экспериментальных вариантов и решений. Так что давайте посмотрим, что из этого всего выйдет».













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