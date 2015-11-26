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Metallica

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5 ноя 2020 : 		 Превью акустического шоу METALLICA

28 окт 2020 : 		 Женский оркестр исполняет хит METALLICA

21 окт 2020 : 		 MILEY CYRUS работает над кавер-версиями METALLICA

19 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA сотрудничает с Edwin Outwater

16 окт 2020 : 		 Для создания новой партии виски METALLICA использовали плейлист "S&M²"

13 окт 2020 : 		 Акустическое шоу METALLICA

8 окт 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Творческий ум — это благословение и проклятье»

7 окт 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, за кого бы он голосовал

6 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Выпуск виски никак не связан с проблемами James'a»

4 окт 2020 : 		 KIRK HAMMETT о первом концерте METALLICA, который он увидел

3 окт 2020 : 		 METALLICA пожертвовала $250,000 на борьбу с пожарами

30 сен 2020 : 		 LARS ULRICH назвал песню METALLICA, которую не хотел бы больше слышать

19 сен 2020 : 		 Кто лучше — Нил Пирт или Джон Бонэм? Отвечает Lars!

17 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «У нас много того, чем мы можем поделиться с миром»

15 сен 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет песню Эдди Мани

10 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о песне, которая сподвигла его стать участником группы

9 сен 2020 : 		 Видео с репетиции METALLICA

9 сен 2020 : 		 Альбом METALLICA стал четвертым

8 сен 2020 : 		 Каким был драйв-ин-концерт METALLICA

8 сен 2020 : 		 Фигурки METALLICA выйдут в начале года

7 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA пояснил за свои слова про Трампа

5 сен 2020 : 		 METALLICA записала концерт в начале августа

4 сен 2020 : 		 METALLICA стали первой группой, чьи песни занимали первое место в Rock Songs за четыре десятилетия

3 сен 2020 : 		 Басист METALLICA: «Может, и повторим концерт-другой»

2 сен 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Я написал тонну материала»

1 сен 2020 : 		 У гитариста METALLICA есть 600!
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|||| сегодня

Превью акустического шоу METALLICA



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METALLICA четырнадцатого ноября проведут трансляцию акустического выступления "Live & Acoustic From HQ: Helping Hands Concert & Auction", все вырученные средства от билетов на которое будут направлены в фонд All Within My Hands, который распределит их среди нуждающихся. Превью из этого концерта, фрагмент исполнения "All Within My Hands", доступен ниже.

«Это акустическое выступление будет уже вторым, что мы делаем для All Within My Hands, оно будет также содержать розыгрыш определённых интересных вещей! Лучшая его часть? 100 % собранных денег от этого события будут направлены напрямую тем, кто в них нуждается!»

METALLICA Shares Preview Of







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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


5 ноя 2020, 14:30		Лучшеб новый альбом писали или дописывали

Sw0Rn


5 ноя 2020, 17:08		Какой нах новый альбом?)) Старых песен что-ли мало?) Тем более шедевра не будет!) Лучше пусть редкие вещи играют

Sw0Rn


5 ноя 2020, 17:09		Я за то чтобы Хет новый проект собрал и играли другое музло


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