сегодня



Превью акустического шоу METALLICA



METALLICA четырнадцатого ноября проведут трансляцию акустического выступления "Live & Acoustic From HQ: Helping Hands Concert & Auction", все вырученные средства от билетов на которое будут направлены в фонд All Within My Hands, который распределит их среди нуждающихся. Превью из этого концерта, фрагмент исполнения "All Within My Hands", доступен ниже.



«Это акустическое выступление будет уже вторым, что мы делаем для All Within My Hands, оно будет также содержать розыгрыш определённых интересных вещей! Лучшая его часть? 100 % собранных денег от этого события будут направлены напрямую тем, кто в них нуждается!»





We're getting closer to the Helping Hands Concert & Auction! The show streams worldwide on Saturday, Nov 14 and all proceeds from ticket sales benefit @AWMHFoundation! #HelpingHands2020



Get Your Ticket ➡️ https://t.co/2go2Bcb5O9

Helping Hands FAQ ➡️ https://t.co/EXVwec8Ft5 pic.twitter.com/qB7DyH1hbG — Metallica (@Metallica) October 30, 2020











+1 -0



( 3 ) просмотров: 707