22 апр 2022



Новое видео гитариста METALLICA



"High Plains Drifter", новое видео от Kirk'a Hammett'a, доступно ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Portals", релиз которого намечен на 23 апреля на Blackened Recordings.













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