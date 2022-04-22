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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 88
*JON BON JOVI совсем сдулся? 30
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
[= ||| все новости группы



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Metallica

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22 апр 2022 : 		 Новое видео гитариста METALLICA

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|||| 22 апр 2022

Новое видео гитариста METALLICA



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"High Plains Drifter", новое видео от Kirk'a Hammett'a, доступно ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Portals", релиз которого намечен на 23 апреля на Blackened Recordings.

METALLICA





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22 апр 2022
C
Corpsegrinder04
Фуфло толкает. Хотя местным говнарствующим эстетам зайдет.

просмотров: 374

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