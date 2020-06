сегодня



Профессиональное видео полного выступления METALLICA, состоявшегося первого марта 2013 года на Flemington Racecourse, Мельбурн, Австралия, и транслировавшегося в рамках "#MetallicaMondays", доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Hit The Lights



02. Master Of Puppets



03. The Four Horsemen



04. Harvester Of Sorrow



05. Welcome Home (Sanitarium)



06. Leper Messiah



07. My Friend Of Misery



08. Sad But True



09. Fade To Black



10. All Nightmare Long



11. One



12. For Whom The Bell Tolls



13. Blackened



14. Nothing Else Matters



15. Enter Sandman



Encore:



16. Creeping Death



17. Damage Inc.



18. Seek And Destroy













