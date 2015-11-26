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Metallica

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13 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

12 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Нельзя просто взять и отказать THE ROLLING STONES»

10 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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Профессиональное видео полного выступления METALLICA



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Профессиональное видео полного выступления METALLICA, состоявшегося первого марта 2013 года на Flemington Racecourse, Мельбурн, Австралия, и транслировавшегося в рамках "#MetallicaMondays", доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Hit The Lights

02. Master Of Puppets

03. The Four Horsemen

04. Harvester Of Sorrow

05. Welcome Home (Sanitarium)

06. Leper Messiah

07. My Friend Of Misery

08. Sad But True

09. Fade To Black

10. All Nightmare Long

11. One

12. For Whom The Bell Tolls

13. Blackened

14. Nothing Else Matters

15. Enter Sandman

Encore:

16. Creeping Death

17. Damage Inc.

18. Seek And Destroy

Watch METALLICA





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