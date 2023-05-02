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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 61
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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*

Metallica

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28 апр 2023 : 		 METALLICA открыла мировой тур

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25 апр 2023 : 		 METALLICA стали вторыми в США

24 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA хотел назвать новый альбом иначе

22 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Хэви-металл — музыка неудачников»

21 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику

19 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы бесконечно любим друг друга»

19 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

19 апр 2023 : 		 METALLICA в четвёртый раз стала первой в Великобритании

18 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

17 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 апр 2023 : 		 Конкурс оркестров от METALLICA

16 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»

14 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

14 апр 2023 : 		 Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания

13 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"
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Видео полного выступления METALLICA



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Видео полного выступления METALLICA, которое состоялось 29 апреля на Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. The Call Of Ktulu
02. Creeping Death
03. Leper Messiah
04. Until It Sleeps (first performance since November 3, 2008)
05. 72 Seasons (first time in front of a live audience)
06. If Darkness Had A Son (first full live performance)
07. Welcome Home (Sanitarium)
08. You Must Burn! (live debut)
09. The Unforgiven
10. Wherever I May Roam
11. Harvester Of Sorrow
12. Moth Into Flame
13. Fight Fire With Fire
14. Whiskey In The Jar
15. One
16. Enter Sandman




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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2 май 2023
гладиатор
Классно. Оставшиеся боевики пошли и новинки тоже. Думаю, все песни с нового альбома будут сыграны живьём, со временем.
2 май 2023
Вашингтон Ирвинг
гладиатор, да, очень классно, всё понравилось, хлопал в ладоши от восторга так громко, что обои отклеились!
2 май 2023
x
xRReth
Вашингтон Ирвинг, а "Ух, бля" приговаривал?
2 май 2023
Вашингтон Ирвинг
xRReth, вместе с Батей выкрикивал "yeah" и "hui"!
Like!1
2 май 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Получается всего по три песни со свежей пластинки на концерте в её поддержку.
Статистически такое у Метлы раньше случалось только с Релоад и легендарным Энгером (там было вообще по две).
2 май 2023
R
Reflection
Starbreaker, они же по два концерта в городе отыгрывают с разными сэтами. Поэтому три на одном, еще пара на другом.
2 май 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Reflection, это понятно, но для статистики один концерт - это один концерт, а не два)
К тому же, не каждый же имеет возможность посетить сразу оба шоу, чтобы услышать шесть новых песен вместо трех.
2 май 2023
x
xRReth
72 сезона сыграно, конечно, пиздец как криво. Даже не смог досмотреть
2 май 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
xRReth, а я досмотрел и отметил, что Ларс теперь упрощает живьем даже свежайший материал.
Сбивки классной нет на пре-корусе. Мда)

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