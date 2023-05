сегодня



Видео полного выступления METALLICA



Видео полного выступления METALLICA, которое состоялось 29 апреля на Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. The Call Of Ktulu

02. Creeping Death

03. Leper Messiah

04. Until It Sleeps (first performance since November 3, 2008)

05. 72 Seasons (first time in front of a live audience)

06. If Darkness Had A Son (first full live performance)

07. Welcome Home (Sanitarium)

08. You Must Burn! (live debut)

09. The Unforgiven

10. Wherever I May Roam

11. Harvester Of Sorrow

12. Moth Into Flame

13. Fight Fire With Fire

14. Whiskey In The Jar

15. One

16. Enter Sandman







+2 -0



( 9 ) просмотров: 551