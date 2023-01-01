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Участники METALLICA — о Клиффе Бёртоне: «Нам его не хватает»



В новом интервью Kerrang! Radio Kirk'a Hammett'a и James'a Hetfield'a из METALLICA спросили, есть ли момент в легендарной 42-летней карьере группы, который они хотели бы запечатлеть на плёнке. Hammett ответил:



«Я бы очень хотел, чтобы первые три-четыре года пребывания в группе [покойного басиста METALLICA] Клиффа Бёртона были больше задокументированы. Потому что нам не хватает его видеозаписей, не хватает его фотографий, его просто не хватает. Для людей, которые приобщаются к METALLICA и начинают узнавать о METALLICA, не хватает информации о нём. Если я о чём-то и жалею, так это о том, что недостаточно задокументировал жизнь Клиффа. Но тогда мы ещё не знали, что произойдёт такая ситуация. И поэтому было бы странно сказать: "Клифф, иди сюда. Мы снимем тебя". Странно. Но если уж на то пошло, я бы хотел, чтобы было больше съёмок Клиффа.



Клифф всё время был уморительным. Кроме музыки другими важными вещами в его жизни были пиво и завтрак. Он жил ради пива и завтрака. Он всегда говорил о пиве и завтраке. И это было очень забавно. И я бы хотел, чтобы у меня были кадры, где он радуется, когда идёт в паб. Или всякий раз, когда у него была полная тарелка еды, он менял походку. Он ходил так, как будто куда-то спешит. Я угорал над этим, потому что это было странно для меня».



James также поведал о Клиффе:



«Он любил рыбалку и молотки. Он брал с собой на гастроли свою маленькую удочку и находил любое маленькое озеро. А молоток он носил в своём чемодане. Я спрашивал: "Что ты с ним делаешь?" Он отвечал: "Не знаю. Просто на всякий случай. На случай, если тебе понадобится молоток". Он был довольно своеобразным человеком. Он был беспардонным Клиффом. И да, нам его не хватает по сей день».







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