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*SUM 41 всё 51
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 43
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Metallica

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28 апр 2023 : 		 METALLICA открыла мировой тур

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21 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику

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ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA



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В новом интервью Rocket Beans TV басиста METALLICA Robert'a Trujillo спросили, какой из альбомов группы он бы выбрал, если бы мог слушать только одну пластинку METALLICA до конца своей жизни. Он ответил:

«Сейчас я уберу [последний альбом METALLICA] "72 Seasons" из уравнения, потому что это нечестно, потому что это был бы альбом, который я бы выбрал прямо сейчас. Но я бы сказал... Это сложный вопрос. Я выберу "Master Of Puppets". Мне кажется, что в "Master Of Puppets" есть много всего. В нём есть инструментал, отличные переходы, отличные риффы. В нём есть одна из моих любимых песен METALLICA, и эта песня — "Disposable Heroes". Так что в любое время, когда я могу услышать эту песню, считайте, что я в деле. "Battery" — потрясающая песня. В ней есть всё, что я люблю в METALLICA».




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11 май 2023
Cinemanick
Хороший выбор)
11 май 2023
Kliops144
Ну хоть не жастис, и на том спасибо.
  Dislike!1

просмотров: 997

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