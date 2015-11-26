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Барабанщик METALLICA — о критике его способностей: «Мне нечего доказывать»



Lars Ulrich из METALLICA заявил, что его больше не беспокоит чужая критика его умения играть на барабанах. В разговоре с представителем журнала фан-клуба METALLICA "So What!" музыкант датского происхождения сказал:



«В отличие от прошлых лет я практически не читаю интервью, которые дают другие парни [в METALLICA]. 20 или 30 лет назад мы все сидели и, мать его, читали каждую страницу Kerrang! и каждую страницу журнала Circus, смотрели, что говорит тот или этот, что сказали другие участники группы, что говорит об этом James [Hetfield, гитарист/вокалист METALLICA], и так далее. Теперь ничего такого нет. Я также не читаю то, что люди говорят о METALLICA.



Я скажу, что время от времени, раз в полгода или что-то в этом роде, забавно пройтись по разделу с троллями только из-за нелепости всего этого, но я этим уже не занимаюсь на регулярной основе. 20 лет назад это было бы: "О Боже, кто-то сказал что-то плохое" или "Этот человек оставил неприятный комментарий в разделе комментариев", или что-то в этом роде. Для меня это ничего не значит».



Когда Steffan Chirazi сказал, что это «действительно убого», когда он видит, как кто-то в сотый раз ругается по поводу истории с Napster, «и понимает всё совершенно неправильно», Ulrich ответил:



«Со мной такой номер не пройдёт — я абсолютно невосприимчив к этому. Мы только что дали кучу интервью, и иногда, если у меня берёт интервью журналист, который тоже является фанатом, он говорит: "Когда люди говорят, что Lars Ulrich — дерьмовый барабанщик, я защищаю тебя". Это круто, но я должен сказать вам, что 20 лет спустя, 30 лет спустя это просто больше не трогает. Мне так комфортно в том состоянии, в котором я нахожусь, мне так комфортно, что касается того, чем является METALLICA, мне так комфортно с тем, какое место во всём этом занимаем мы. У меня невероятная жена, трое замечательных детей, мой папа и [его партнёр] Молли, невероятные друзья и много классных знакомых. Всё хорошо. Мне нечего доказывать, так что я об этом больше не думаю».







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