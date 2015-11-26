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Metallica

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Барабанщик METALLICA — о критике его способностей: «Мне нечего доказывать»



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Lars Ulrich из METALLICA заявил, что его больше не беспокоит чужая критика его умения играть на барабанах. В разговоре с представителем журнала фан-клуба METALLICA "So What!" музыкант датского происхождения сказал:

«В отличие от прошлых лет я практически не читаю интервью, которые дают другие парни [в METALLICA]. 20 или 30 лет назад мы все сидели и, мать его, читали каждую страницу Kerrang! и каждую страницу журнала Circus, смотрели, что говорит тот или этот, что сказали другие участники группы, что говорит об этом James [Hetfield, гитарист/вокалист METALLICA], и так далее. Теперь ничего такого нет. Я также не читаю то, что люди говорят о METALLICA.

Я скажу, что время от времени, раз в полгода или что-то в этом роде, забавно пройтись по разделу с троллями только из-за нелепости всего этого, но я этим уже не занимаюсь на регулярной основе. 20 лет назад это было бы: "О Боже, кто-то сказал что-то плохое" или "Этот человек оставил неприятный комментарий в разделе комментариев", или что-то в этом роде. Для меня это ничего не значит».

Когда Steffan Chirazi сказал, что это «действительно убого», когда он видит, как кто-то в сотый раз ругается по поводу истории с Napster, «и понимает всё совершенно неправильно», Ulrich ответил:

«Со мной такой номер не пройдёт — я абсолютно невосприимчив к этому. Мы только что дали кучу интервью, и иногда, если у меня берёт интервью журналист, который тоже является фанатом, он говорит: "Когда люди говорят, что Lars Ulrich — дерьмовый барабанщик, я защищаю тебя". Это круто, но я должен сказать вам, что 20 лет спустя, 30 лет спустя это просто больше не трогает. Мне так комфортно в том состоянии, в котором я нахожусь, мне так комфортно, что касается того, чем является METALLICA, мне так комфортно с тем, какое место во всём этом занимаем мы. У меня невероятная жена, трое замечательных детей, мой папа и [его партнёр] Молли, невероятные друзья и много классных знакомых. Всё хорошо. Мне нечего доказывать, так что я об этом больше не думаю».

METALLICA



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КомментарииСкрыть/показать 20 )

Gustaff


19 ноя 2020, 13:03		Не понял.. "мой папа и [его партнёр] Молли"
Это то о чем я подумал?

Possessed


19 ноя 2020, 13:15		С точки зрения музыкальных достижений он достиг всего, поэтому ему комфортно. Но когда музыкант перестаёт развиваться, он умирает как музыкант. А развиваться, судя по его словам, он перестал в году 91-м.

Possessed


19 ноя 2020, 13:18		Gustaff, наверно, это всё - таки женщина, судя по имени.

dark_medieval_times


19 ноя 2020, 13:24		поправочка: Молли — английское женское имя, уменьшительное от Мэри

Flaming


19 ноя 2020, 13:31		Альбомы хорошие, играл и играет как того требуют песни на них.
Дурацкое нытье, которое ноется с 96-го, потому что чьи-то там нежные жопы Load ободрал, брезгливо воспринимаю с того же года.
Что Ларс кладет на эти жопы болт - справедливо.
Насрать.

Red One


19 ноя 2020, 13:39		Ларс в принципе крут. Масштабом личности. Всегда позитивный, добрый, уважительный к другим людям, независмо от их статуса и возраста.

Red One


19 ноя 2020, 13:41		--- "мой папа и [его партнёр] Молли"
Это то о чем я подумал? ---

Кто о чём, а вшивый - о бане.

Sw0Rn


19 ноя 2020, 13:55		Весёлый мужик))

wroong


19 ноя 2020, 14:33		"Да, играю я хуевато....но это не помешало мне стать известным и накосить капусты. На вашем мнении лежит мой болт." сказал Ларс.

Flaming


19 ноя 2020, 14:50		Он не играет хуевато, уважаемый.
Но из-под его болта можете написать что-нибудь еще. На здоровье.

deathstar777


19 ноя 2020, 16:48		Flaming не знаю как вы, мамонты, тогда восприняли Load - сейчас мало кого не раздражает альтернативушка из 90х.
Так, вспомнить менее пластмассовые времена лол

R0ck_N_R0lla


19 ноя 2020, 17:24		конечно фанаты могут доказывать что угодно, но играет Лульрих хуево. как и кучерявый. но у первого отличная коммерческая жилка, как и сочинительская, а второй просто оказался на подсосе в нужной группе. и все вместе они смогли достигнуть таких высот, что сейчас могут смело весь концерт играть аки Лил Вейн и все равно собирать стадионы.

Flaming


19 ноя 2020, 17:34		Любят же сложные вещи простыми ответами объяснять.

Будто Металлика не талантливая и нестандартная метал-группа с мощной историей и невероятной работоспособностью, а некий разовый телепроект, где все решает кошелек папаши или гей-блат.
Чуваки, с ума не сходите.
Такие объясняловы - мимо

НELLECTOR


19 ноя 2020, 17:52		https://www.facebook.com/100529501710015/photos/a.104152481347717/190028426093455/

гладиатор


19 ноя 2020, 18:26		Ларс прав. Искать конструктивную критику или адекватность в сетевых комментариях бессмысленно. И уж тем более воспринимать их как руководство к действию. К тому же мнениям нет числа и все разные, а всем никогда не угодишь, да и не надо. Нужно фокусироваться на своих целях. Что он и делает, а мировой статус его группы это подтверждает.

Gustaff


19 ноя 2020, 19:28		Red One, ну тогда написали бы "мой папа и [его партнёрша] Red One". Тогда бы вопросов не было.

гладиатор


19 ноя 2020, 19:31		Слово "партнерша" нет, это сленг, но не грамотная речь.

Gustaff


19 ноя 2020, 19:41		Ну если не читать словарь Ожегова и Шапиро, например, то да. Но если употребляете это слово в значении половая связь то уместнее все же партнерша нежели партнер.

Gustaff


19 ноя 2020, 19:42		И в танцах, например, не слышал, чтобы женщину партнером называли

Gustaff


19 ноя 2020, 19:43		Учите матчасть, прежде чем батю критиковать, щеглы


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