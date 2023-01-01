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*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Группа METALLICA четвёртого августа отыграла первое из двух выступлений на MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, и впервые исполнила композицию "Shadows Follow".

Сет-лист:

01. Creeping Death
02. Harvester Of Sorrow
03. Holier Than Thou
04. King Nothing
05. 72 Seasons
06. If Darkness Had A Son
07. Fade To Black
08. Shadows Follow (live debut)
09. Orion
10. Nothing Else Matters
11. Sad But True
12. The Day That Never Comes
13. Battery
14. Fuel
15. Seek & Destroy
16. Master Of Puppets




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