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Metallica

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Лидер MEGADETH — о ревности к METALLICA



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Новый выпуск "Icons" на Gibson TV посвящен лидеру MEGADETH Dave Mustaine'y:

«Когда я покинул METALLICA, я наблюдал за их успехом, за тем, что они делали, это могло быть чем угодно. Они могли бы бросить металл и начать делать Twinkies, и я бы ревновал, потому что мы были друзьями, а потом внезапно мы перестали быть друзьями. И всё, что я понял, так это то, что я хочу продолжать делать то, что мы делали вместе, потому что мы доставляем людям радость, и мы вчетвером ездим по городу, как будто мы какие-то особенные. А я никогда не чувствовал себя особенным в своей жизни до этого момента. Но у нас теперь есть гитара, у нас есть эта группа, и теперь я чувствую, что я стал кем-то.

Я рад сказать, что наша сегодняшняя дружба сильно отличается от того момента, тех моментов, тех дней, тех времён, тех людей. Мы все разные. Мы стали отцами. Мы стали старше. И я думаю, что, наверное, это было самым шокирующим и самым трудным, с чем пришлось мириться или смириться в конечном итоге, а именно: когда группа распалась, мне показалось, что и я распался. Я знаю, что это неправда. Но что может подумать молодой парень в то время. У меня не было наставников, у меня не было никого, кто бы говорил [со мной на протяжении] моей жизни и повторял: "Ты преодолеешь это, и ты будешь намного счастливее от этого".

По дороге домой я долго искал себя. Хочу ли я играть на гитаре? Хочу ли я продолжать заниматься этим? Что я буду делать? Я понял. Я создам группу, которая будет более металлической, чем METALLICA. И мне нужно придумать название, которое будет более металлическим, чем название группы, у которой в названии есть "металл". Так что же я могу придумать? И я просто решил: "Ну я подожду немного". И я начал писать тексты».

DAVE MUSTAINE Explains Why He Was So





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КомментарииСкрыть/показать 13 )

Alias


26 авг 2021, 12:32		Страдалец, блин! Сколько можно? Он не умер от передоза просто потому, что на том свете никто не хотел слушать его нытье о том, как его бросила Металлика

Санчез


26 авг 2021, 12:33		Alias, верно

Nepalcev


26 авг 2021, 12:51		Это не нытьё, это любимая байка на бис.

Гибсону нужно продавать гитары, они перезапускаются после банкротства. Вот для этого нужны старцы и славные легенды про "из грязи в князи", американскую мечту, сильного парня и бла-бла-бла. Чистый маркетинг.

Tomahawk


26 авг 2021, 13:54		Просто метал сам по себе довольно скучен в плане "околомузыки". Вот и гонят из пустого в порожнее вот уже 40 лет.

kovalezha


26 авг 2021, 14:47		Этот соплежуй и при смерти будет ныть про Метлу. Так и прожил всю жизнь в обиде, зависти и соплях.

Saxon9


26 авг 2021, 14:53		Если бы не его обидка на группу МеташсА, не было бы альбомов Мегадеда

Alias


26 авг 2021, 16:48		Кстати, я почитал книжулину про историю создания Rust In Peace, и у меня сложилось впечатление, что Мегадэт могли бы быть группой рангом даже повыше, если бы не скверный характер и пагубные пристрастия Дэйва. Провалил он пару моментов, получается, а все на Метлу куксится

Санчез


26 авг 2021, 17:11		Мастейн слишком много ноет, он к тому же еще мудак и рыжий, а у рыжих души нет

faza


26 авг 2021, 17:12		Масти всё удалось. Его по-прежнему интересно слушать, а простенькую Метлу сейчас слушают только девочки да дети.

Evil Dmitry


26 авг 2021, 17:40		К чести Мастейна следует сказать, что он никогда не стригся :) Как некоторые :)

resurgamresponses


26 авг 2021, 17:57		тв гибсон знают что спрашивать чтобы получить 11 комментов на дарксайде.

Санчез


26 авг 2021, 17:59		Evil Dmitry,
https://i.ytimg.com/vi/H9Ay7oN12Ro/hqdefault.jpg
https://www.minhembio.com/forum/uploads/monthly_11_2008/post-124030-1226710477.jpg
Честно не знаю достоверные ли данные фотожабы, но ради прикоал скинул, оцени

olly71


26 авг 2021, 18:54		Evil Dmitry - Вообще то стригся в 1994 до плеч .


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