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Лидер MEGADETH — о ревности к METALLICA



Новый выпуск "Icons" на Gibson TV посвящен лидеру MEGADETH Dave Mustaine'y:



«Когда я покинул METALLICA, я наблюдал за их успехом, за тем, что они делали, это могло быть чем угодно. Они могли бы бросить металл и начать делать Twinkies, и я бы ревновал, потому что мы были друзьями, а потом внезапно мы перестали быть друзьями. И всё, что я понял, так это то, что я хочу продолжать делать то, что мы делали вместе, потому что мы доставляем людям радость, и мы вчетвером ездим по городу, как будто мы какие-то особенные. А я никогда не чувствовал себя особенным в своей жизни до этого момента. Но у нас теперь есть гитара, у нас есть эта группа, и теперь я чувствую, что я стал кем-то.



Я рад сказать, что наша сегодняшняя дружба сильно отличается от того момента, тех моментов, тех дней, тех времён, тех людей. Мы все разные. Мы стали отцами. Мы стали старше. И я думаю, что, наверное, это было самым шокирующим и самым трудным, с чем пришлось мириться или смириться в конечном итоге, а именно: когда группа распалась, мне показалось, что и я распался. Я знаю, что это неправда. Но что может подумать молодой парень в то время. У меня не было наставников, у меня не было никого, кто бы говорил [со мной на протяжении] моей жизни и повторял: "Ты преодолеешь это, и ты будешь намного счастливее от этого".



По дороге домой я долго искал себя. Хочу ли я играть на гитаре? Хочу ли я продолжать заниматься этим? Что я буду делать? Я понял. Я создам группу, которая будет более металлической, чем METALLICA. И мне нужно придумать название, которое будет более металлическим, чем название группы, у которой в названии есть "металл". Так что же я могу придумать? И я просто решил: "Ну я подожду немного". И я начал писать тексты».







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