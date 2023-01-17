Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 225
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 56
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 34
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 27
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 22
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 19
*Умер Джефф Бек 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 225
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 56
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 34
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 27
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



17 янв 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях»

12 янв 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

6 янв 2023 : 		 1.6 миллиарда стримов METALLICA

6 янв 2023 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Боба Налбандяна

3 янв 2023 : 		 Вокалистка POSTMODERN JUKEBOX исполняет METALLICA

30 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 дек 2022 : 		 METALLICA впервые исполнила новый сингл

18 дек 2022 : 		 METALLICA проиграла иск к страховщикам

10 дек 2022 : 		 METALLICA штурмует чарты

9 дек 2022 : 		 Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA

8 дек 2022 : 		 Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

2 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о своих коллегах по группе: «Они — братья, которых у меня никогда не было»

30 ноя 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»

28 ноя 2022 : 		 Новое видео METALLICA

27 ноя 2022 : 		 Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS

26 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько...»

21 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA

17 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фронтмен METALLICA: «Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях»



zoom
Фронтмен METALLICA James Hetfield выступил против самозванцев в социальных сетях, ведущих аккаунт от его имени.

59-летний музыкант написал в официальных аккаунтах METALLICA сообщение своим поклонникам и сторонникам, которые следят за такими фальшивыми аккаунтами, чтобы они не вступали ни в какие разговоры с подобными людьми:

«В сети есть люди, которые выдают себя за меня, распространяют дезинформацию и наносят ущерб другим людям.

Есть самозванцы и мошенники. Это не в моей власти, но в вашей власти решать, с кем общаться. Пожалуйста, будьте осторожны в социальных сетях и проверяйте людей, прежде чем вступать с ними в контакт.

Для ясности... Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях. Единственная моя связь с социальными сетями — это официальный сайт METALLICA и официальные социальные сети METALLICA.

Если вы следите или общаетесь с кем-то, кто, по вашему мнению, является или изображает из себя меня, знайте: это не я.

Надеюсь, это поможет тем, кто был обманут и стыдится говорить об этом.

С любовью и уважением, James "Papa Het" Hetfield».

Papa Het would love you to read this... pic.twitter.com/UPYamfaTY8






Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 янв 2023
Corpsegrinder04
Да ладно, сам небось по пьяни всякую туфту нёс в соцсетях, а сейчас как закодировали - шлангом прикидывается, якобы соцсетей нет и не было.
Like!1  Dislike!3
17 янв 2023
Red One
Corpsegrinder04, шутеечка за 300
17 янв 2023
WahrandPhain
Corpsegrinder04, ахахах затроллили небось и теперь отнекивается, пиздобола кусок)
17 янв 2023
o
olly71
Прям как я . у меня тоже уже нет ни одного аккаунта на ни одной сетевой помойке . не модный я .

просмотров: 400

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом