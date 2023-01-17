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Фронтмен METALLICA: «Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях»



Фронтмен METALLICA James Hetfield выступил против самозванцев в социальных сетях, ведущих аккаунт от его имени.



59-летний музыкант написал в официальных аккаунтах METALLICA сообщение своим поклонникам и сторонникам, которые следят за такими фальшивыми аккаунтами, чтобы они не вступали ни в какие разговоры с подобными людьми:



«В сети есть люди, которые выдают себя за меня, распространяют дезинформацию и наносят ущерб другим людям.



Есть самозванцы и мошенники. Это не в моей власти, но в вашей власти решать, с кем общаться. Пожалуйста, будьте осторожны в социальных сетях и проверяйте людей, прежде чем вступать с ними в контакт.



Для ясности... Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях. Единственная моя связь с социальными сетями — это официальный сайт METALLICA и официальные социальные сети METALLICA.



Если вы следите или общаетесь с кем-то, кто, по вашему мнению, является или изображает из себя меня, знайте: это не я.



Надеюсь, это поможет тем, кто был обманут и стыдится говорить об этом.



С любовью и уважением, James "Papa Het" Hetfield».









Papa Het would love you to read this... pic.twitter.com/UPYamfaTY8





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