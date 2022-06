сегодня



Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А мы предупреждали!»



В этом году Kirk Hammett отмечает 60 лет, и недавно он выпустил свой первый сольный альбом "Portals" — амбициозную «аудиокинематографическую» работу, которая охватывает четыре эпохи фильмов ужасов.



Kirk дал интервью изданию Classic Rock, в котором обсудил своё творчество. Ниже приведены выдержки из беседы.



Удивительно, что "Portals" — ваш первый сольный релиз. Почему именно сейчас?



«Я просто немного неспокоен в творческом плане. У меня была музыка, которая изначально предназначалась для моей музейной выставки ["It Lives!"] Целью было продолжить сочинять для неё, и это вылилось в два инструментала — "The Monster And The Maiden" и "The Jinn".



Я познакомился с композитором/оркестровщиком Эдвином Аутуотером, когда мы создавали [оркестровый концертный альбом Metallica 2020 года] "S&M2". Нас объединила любовь к фильмам ужасов, саундтрекам и классической музыке. В порыве вдохновения я предложил ему сотрудничать и оказался очень доволен результатом».



В альбоме использованы те аспекты вашего музыкального творчества, которые мы раньше не слышали.



«Я играю на гитаре большую часть своей жизни, в самых разных стилях — классика, джаз, кантри, рокабилли, рок, блюз, но люди слышат только музыку Metallica. Существует множество гитарных стилей в рамках идиомы Metallica, но когда люди послушают этот альбом, они услышат много сторон моей игры, которые они никогда не слышали раньше, другую сторону моей музыкальной личности».



Какие надежды вы возлагаете на "Portals"?



«Всё исходит от сердца. Он создан не для кого-то, а ради того, чтобы создать что-то, что я слышу в своей голове, и выпустить это наружу. Это художественное высказывание, работа над ним, а затем выброс его наружу и предоставление чёртову миру решать самому. Мне всё равно, мне это нравится».



Classic Rock был основан как раз перед появлением Napster в 1999 году, и музыкальная индустрия начала меняться. Metallica была одной из самых известных групп, боровшихся против пирингового обмена файлами, который превратился в потоковую модель, преобладающую сегодня.



«Мы предупреждали всех, что это произойдёт. Мы предупреждали всех, что музыкальная индустрия потеряет восемьдесят процентов своей чистой стоимости, власти и влияния. Когда происходят такие монументальные изменения, вы либо просто сотрясаете воздух и ничего не делаете, либо двигаетесь вперёд.

Определённо есть новый способ распространения музыки, но он не так эффективен, как музыкальная индустрия до Напстера. Но мы погрязли в этом. Должна быть какая-то промежуточная точка, где эти два пути сойдутся вместе, или появится другая, совершенно новая модель».



Новая модель, возможно, хорошо работает для известных групп, таких как ваша, но для более скромных артистов, наверное, это более сложная задача — быть услышанными и заработать деньги?



«Этим молодым группам сложнее распространять свою музыку. Я скажу одну вещь: благодаря ковиду в мире появилось около полумиллиарда новых гитаристов. Это очень хорошо для будущего музыки. Меня вдохновляло одно осознание того, что в мире будет ещё столько музыкантов, пытающихся создавать крутую музыку.

Сейчас в мире так много разобщённости, много разделения. Музыка объединяет людей. Музыка упорядочивает людей и их мысли. Может быть, если будет больше музыкантов, это приведёт к лучшему будущему для всех. Я просто оптимист [смеётся]».



О Вас много пишут в прессе. Вы, наверное, читали о себе всякую ерунду?



«Я не читаю статьи о себе! Я читаю о том, что Jeff Beck делал в 1971 году с Carmine'ом Appice'ом и Tim'ом Bogert;ом, что Дэвид Боуи делал в 1976 году в Лос-Анджелесе. Я читаю, чтобы узнать о Spooky Tooth, о том, что происходило с Mountain, когда они были в Вудстоке. Я — любитель семидесятых.



Основа всей музыки Metallica — это хард-рок семидесятых. Она основана на Новой волне британского хэви-металла. Я поклонник очень многих вещей шестидесятых и семидесятых. Мне нравится читать о Tangerine Dream, Neu! Я также читаю о проге. Я открыл для себя прог только пять лет назад. Я никогда им не увлекался. Я проводил много времени, слушая джаз, босса-нову, блюз, классику, соул и регги».



Значит, мы можем рассчитывать на кантри, регги и босса-нову на вашем новом альбоме?



«[Смеётся]. Сегодня утром я услышал ремейк John'a Paul'a Jones'a "When The Levee Breaks" и был поражён, как здорово он звучит с большим количеством музыкантов — со всей этой перкуссией, гармоникой. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы придумать эту таинственную блюзовую вещь. Но изо дня в день я постоянно занимаюсь чем-то творческим. У меня просто много внутренней энергии. Это странно, потому что я нахожусь в том времени, когда многие люди замедляются».







