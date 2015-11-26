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Какая песня лучше представляет METALLICA? Отвечает Lars



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В рамках недавней беседы с Eddie Trunk'ом барабанщика METALLICA Lars Ulrich ответил на вопрос, какая из песен лучше всего представляет группу:

«"Puppets" очень, очень хорошо подходит в качестве ответа на этот вопрос, потому что он закрывает множество пунктов. Очевидно — это длинная тема, своего рода приключение, тут есть и мрак, и свет, тяжёлые моменты и мелодичные. Так что у неё много настроений. И тексты можно трактовать как угодно. У меня была масса обсуждений со многими людьми о разных значениях и т. п., но когда James пишет тексты, их можно интерпретировать в зависимости от желания слушателя, вот почему я считаю, что он лучший. Так что тут и в графе текст можно поставить галочку. И таких наберётся изрядно. Ещё одна тема, которая также хорошо подходит в качестве ответа, — "One". Но есть и менее очевидные варианты. Я считаю, что такая вещь, как "Bleeding Me" также легко закрывает множество пунктов. И кое-какой материал из последних пластинок. Для меня это свидетельство силы двух последних наших альбомов — "Death Magnetic" и "Hardwired […To Self-Destruct]".

Когда мы делали ранние работы, то буквально месяцев через шесть или год спустя сидели и говорили: "Я что-то не уверен относительно микса" или "Я понятия не имею, о чём мы думали, когда делали такое аутро", или "Я понятия не имею, что творится в этой гитарной партии", или "Эти безумные барабаны заполняют всё и вся". Но на "Death Magnetic" и "Hardwired", как по мне, срок годности этих пластинок для меня, сидящего здесь и спрашивающего, почему было принято то или иное решение, так вот он не истёк, и они ещё весьма и весьма высоко оцениваются в моём критическом списке.

Я считаю, что такие песни, как "Moth Into Flame" или "Halo On Fire" [из "Hardwired"], и даже если дойти до "Death Magnetic"… Когда я джемовал у себя пару-тройку лет назад, я играл "Cyanide", играл "Broken, Beat & Scarred" и "All Nightmare Long", эти и ещё несколько тем по-прежнему звучат свежо и не потеряли актуальности за двенадцать лет.

Но, вернувшись к выбору (смеётся), я бы, скорее всего, выбирал между "Master Of Puppets" и "One" — они наиболее хорошо подходят ко всем возможным пунктам, и они из тех песен, которыми мы как METALLICA гордимся больше всего».

Which Song Best Represents METALLICA? LARS ULRICH Responds



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