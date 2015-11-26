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В честь вокалиста METALLICA назвали змею



Атерис Хетфильди был обнаружен группой любителей металла во главе с доктором Луисом Чериако. Вид древесной африканской гадюки, которая достигает 52 см в длину, обитает у подножия вулкана на острове Биоко в Экваториальной Гвинее и характеризуется «треугольной формой головы и мощными килевидными чешуйками, что придаёт им драконоподобный облик, который, несомненно, соответствует образу вокалиста из группы жанра "тяжёлый металл"».



Чериако поговорил с Metal Hammer о змее и причине, по которой её назвали в честь James'a Hetfield'a:



«И я, и Мариана Маркес, второй автор статьи, — большие поклонники METALLICA и James'a Hetfield'a с самого раннего возраста. Мы хотели почтить его личность в качестве благодарности за все хорошие эмоции, которые его музыка передавала нам на протяжении всей нашей личной жизни и карьеры. Также мы считаем, что таинственная ядовитая и круто выглядящая змея, которая живёт у основания вулкана, затерянного посреди тропического леса, вполне сравнима с хэви-металлом! С другой стороны, называя новый вид в честь кого-то вроде James'а, мы обращаем больше внимания на столь необходимые исследования биологического разнообразия и дополнительные полевые изыскания. Мы боремся с исчезновением значительной части мирового биологического разнообразия, и многие виды могут попросту пропасть ещё до того, как мы узнаем об их существовании!»







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