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Metallica

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26 авг 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не предполагали, что James отправится лечиться»

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18 авг 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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14 авг 2020 : 		 METALLICA и WOLVERINE выпускают обувь

12 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

11 авг 2020 : 		 METALLICA выступит летом этого года

10 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

8 авг 2020 : 		 Видео с репетиции METALLICA

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6 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

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Басист METALLICA: «Может, и повторим концерт-другой»



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Басист METALLICA Robert Trujillo в недавнем интервью The Oakland Press рассказал о том, что группа думает о возможности повторения COVID-концертов:

«Времена сейчас дикие, и много сил ушло на то, чтобы сделать первый шаг, но мы с этим справились. У нас есть кое-какие идеи о том, чтобы продолжить совместную работу над музыкой. Мы должны собрать кое-что вместе, и это будет захватывающе в музыкальном плане, и, может быть, мы ещё сделаем одно-два выступления — я пока не уверен, когда, как и где, но работа в этом плане идёт.

Мы прошли через это и сейчас смотрим, какой сделать следующий шаг в креативном плане. Возможности есть самые разные. Вот в каком мы сейчас состоянии».

METALLICA



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