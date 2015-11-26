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Басист METALLICA : «Может, и повторим концерт-другой»



Басист METALLICA Robert Trujillo в недавнем интервью The Oakland Press рассказал о том, что группа думает о возможности повторения COVID-концертов:



«Времена сейчас дикие, и много сил ушло на то, чтобы сделать первый шаг, но мы с этим справились. У нас есть кое-какие идеи о том, чтобы продолжить совместную работу над музыкой. Мы должны собрать кое-что вместе, и это будет захватывающе в музыкальном плане, и, может быть, мы ещё сделаем одно-два выступления — я пока не уверен, когда, как и где, но работа в этом плане идёт.



Мы прошли через это и сейчас смотрим, какой сделать следующий шаг в креативном плане. Возможности есть самые разные. Вот в каком мы сейчас состоянии».







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