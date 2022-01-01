сегодня



METALLLICA штурмует чарты



Новая композиция METALLLICA "Lux Æterna" заняла вторую строчку Billboard's Mainstream Rock Airplay — это уже 25 трек группы в десятке с момента "Enter Sandman" в 1991 году. Песня также стала первой в чарте Hot Hard Rock Songs и второй в Rock & Alternative Airplay.









Hear James talk about what our new single, вЂњLux Г†terna,вЂќ means to him. pic.twitter.com/4Jx7IKYO4T





+1 -0



просмотров: 273

