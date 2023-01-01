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Фронтмен METALLICA: «Lars раньше никогда не репетировал»



В последнем эпизоде официального подкаста "The Metallica Report" James Hetfield рассказал о недавно прошедшем фестивале Power Trip:



«Интересный факт: Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] раньше никогда не репетировал, до тех пор, пока — я не знаю — может быть, четыре или пять лет назад он не начал по-настоящему репетировать. И теперь он будет репетировать четыре дня для двухчасового сета, и это просто потрясающе.



Итак, репетиции [для Power Trip] должны были проходить в HQ [штаб-квартире METALLICA в Сан-Рафаэле, Калифорния] в течение нескольких дней. И я сказал: "Я не собираюсь приходить на репетиции. Я был бы рад, если бы мы нашли место для репетиций здесь [ближе к фестивалю Power Trip], потому что я хотел бы увидеть другие группы". Роберт согласился, и мы нашли место для репетиций здесь, на площадке для игры в поло [в Empire Polo Club]. И я благодарен Ларсу за то, что он согласился. Так что они провели свои репетиции там, а потом мы приехали, провели репетиции здесь и посмотрели на эти группы. Это чертовски круто — иметь свой собственный уголок на все дни фестиваля... Мы приезжаем, репетируем, а потом выходим и смотрим IRON MAIDEN. Как же это круто!



Так что для меня каждая группа, игравшая здесь, является источником вдохновения. Я смотрю на возраст — я знаю, что возраст — это полная чушь. Я имею в виду, что в этих группах много участников, которым за 70, за 60, и это вдохновляет. И то, что они до сих пор зажигают в такую жару, это просто невероятно. Но каждая из этих групп была частичкой нашего детства и нашего взросления в рамках METALLICA. Так что участвовать во всём этом действительно здорово. И мы часто тусовались вместе в ранние годы, например, на всех фестивалях, куда ездили. Да, мы выступали в самом начале, а потом смотрели на другие группы. Мы тусовались. Это было похоже на то, что было раньше. Конечно, это было другое время, но мы все здесь, общаемся, и это очень весело. На это очень прикольно смотреть. Я только что осознал, что мы находимся на самом переднем плане и смотрим вверх, Rob Halford выезжает на мотоцикле, а за нами стоят фанаты и смотрят на нас, как будто наблюдают за тем, как мы наслаждаемся этим зрелищем. Круто? Думаю, это очень круто. Но в конце концов мы же фанаты. Мы хотели быть в гуще событий и видеть всё это. Так что это был фантастический уикенд».







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