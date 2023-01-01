Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 15
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 13
*Видео полного выступления METALLICA 13
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 11
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
*Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 15
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



13 окт 2023 : 		 IRON HORSE исполняют METALLICA

13 окт 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Lars раньше никогда не репетировал»

12 окт 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

11 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мне кажется, что хард-рок в большей степени является частью субкультуры и находится вне мейнстрима»

10 окт 2023 : 		 Гитарист METALLICA дал петуха

9 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы всегда следуем своим собственным курсом»

6 окт 2023 : 		 Цветные винилы от METALLICA

4 окт 2023 : 		 Фронтмен METALLICA о причине травли басиста

28 сен 2023 : 		 KIRK HAMMETT в новом видео GOODNIGHT, TEXAS

27 сен 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей сущности»

25 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 сен 2023 : 		 KIRK HAMMETT в новом треке GOODNIGHT, TEXAS

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 сен 2023 : 		 Новый сингл METALLICA

16 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2023 : 		 Новое видео METALLICA

13 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 сен 2023 : 		 Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни на концерте

9 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фронтмен METALLICA: «Lars раньше никогда не репетировал»



zoom
В последнем эпизоде официального подкаста "The Metallica Report" James Hetfield рассказал о недавно прошедшем фестивале Power Trip:

«Интересный факт: Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] раньше никогда не репетировал, до тех пор, пока — я не знаю — может быть, четыре или пять лет назад он не начал по-настоящему репетировать. И теперь он будет репетировать четыре дня для двухчасового сета, и это просто потрясающе.

Итак, репетиции [для Power Trip] должны были проходить в HQ [штаб-квартире METALLICA в Сан-Рафаэле, Калифорния] в течение нескольких дней. И я сказал: "Я не собираюсь приходить на репетиции. Я был бы рад, если бы мы нашли место для репетиций здесь [ближе к фестивалю Power Trip], потому что я хотел бы увидеть другие группы". Роберт согласился, и мы нашли место для репетиций здесь, на площадке для игры в поло [в Empire Polo Club]. И я благодарен Ларсу за то, что он согласился. Так что они провели свои репетиции там, а потом мы приехали, провели репетиции здесь и посмотрели на эти группы. Это чертовски круто — иметь свой собственный уголок на все дни фестиваля... Мы приезжаем, репетируем, а потом выходим и смотрим IRON MAIDEN. Как же это круто!

Так что для меня каждая группа, игравшая здесь, является источником вдохновения. Я смотрю на возраст — я знаю, что возраст — это полная чушь. Я имею в виду, что в этих группах много участников, которым за 70, за 60, и это вдохновляет. И то, что они до сих пор зажигают в такую жару, это просто невероятно. Но каждая из этих групп была частичкой нашего детства и нашего взросления в рамках METALLICA. Так что участвовать во всём этом действительно здорово. И мы часто тусовались вместе в ранние годы, например, на всех фестивалях, куда ездили. Да, мы выступали в самом начале, а потом смотрели на другие группы. Мы тусовались. Это было похоже на то, что было раньше. Конечно, это было другое время, но мы все здесь, общаемся, и это очень весело. На это очень прикольно смотреть. Я только что осознал, что мы находимся на самом переднем плане и смотрим вверх, Rob Halford выезжает на мотоцикле, а за нами стоят фанаты и смотрят на нас, как будто наблюдают за тем, как мы наслаждаемся этим зрелищем. Круто? Думаю, это очень круто. Но в конце концов мы же фанаты. Мы хотели быть в гуще событий и видеть всё это. Так что это был фантастический уикенд».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 543

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом