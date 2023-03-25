25 мар 2023



Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»



James Hetfield в недавней беседе вновь повторил мысль о том, что считает себя и коллег по группе весьма средненькими музыкантами:



«Я знаю, что по отдельности мы все очень средние музыканты, но когда вы собираете нас вместе, что-то случается. Что-то реально происходит. Выходить и джемовать с людьми — это для меня как кошмарный сон!»



Он также рассказал о своей борьбе с боязнью сцены в ранние годы существования METALLICA и о том, как он преодолел свою боязнь выступлений позднее:



«Ранние выступления были очень трудными — я был очень застенчивым. [Я] не хотел разговаривать. Я просил других ребят из группы представлять песни. [Сейчас] я чувствую себя куда более комфортно, но это так странно. Сидеть с кем-то один на один — это гораздо более сложно и нервозно, чем стоять перед 10 000 или 20 000 человек».







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