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Metallica

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|||| 25 мар 2023

Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»



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James Hetfield в недавней беседе вновь повторил мысль о том, что считает себя и коллег по группе весьма средненькими музыкантами:

«Я знаю, что по отдельности мы все очень средние музыканты, но когда вы собираете нас вместе, что-то случается. Что-то реально происходит. Выходить и джемовать с людьми — это для меня как кошмарный сон!»

Он также рассказал о своей борьбе с боязнью сцены в ранние годы существования METALLICA и о том, как он преодолел свою боязнь выступлений позднее:

«Ранние выступления были очень трудными — я был очень застенчивым. [Я] не хотел разговаривать. Я просил других ребят из группы представлять песни. [Сейчас] я чувствую себя куда более комфортно, но это так странно. Сидеть с кем-то один на один — это гораздо более сложно и нервозно, чем стоять перед 10 000 или 20 000 человек».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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25 мар 2023
o
olly71
При всём моём равнодушии к этой группе именно Джеймса трудно назвать средненьким музыкантом. Охрененно подходящий голос именно для их жанра музыки отличный поэт композитор и ритм гитарист ( ну как минимум в прошлом ). Латинос тоже довольно силён как бассист а вот остальные двое это да средненькие но датская жопа хотя бы менеджер мирового уровня а вот филипинец реально спущенное колесо у машины.
Like!2
25 мар 2023
Lord Iscariah
olly71, также не стоит забывать, что папа Хэт дал пизды Рыжему, кто бы что там не говорил обратного))
25 мар 2023
rassol
olly71, датский недотеннесист был в своё время неплох. Но потом эта ленивая тварь совсем хуй забила на барабаны и превратилась в тупорылую макаку, что лупит по кастрюлям.
26 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
rassol, ну так и Трухилыч на альбомах Infectious Grooves играл так, что аж челюсть на пол падает.
26 мар 2023
gravitgroove
olly71, наполовину монголойдо-дравид в свое время мог нормально играть, пока не стал очень много курить травы. Дудка нифига не окрыляет трэшеров, им бухать нужно, а он выбрал косяк, но в 80-х какие к нему претензии? Только потому что квакушку использовал для маскировки своего плюкания? Да и хер бы с этим, он как мелодист ценен. Подчеркиваю, что я ни разу не фанат Хэммета и никогда им не был! Но до сих пор не понимаю, почему его поносят. По нынешним меркам прогресса гитаристов и до Эдди Ван Халена можно докопаться.
26 мар 2023
rassol
gravitgroove, потому что румын точно так же деградировал как и датский недотеннесист. Оба, два, не в состоянии нормально исполнить свои же партии. Причём эта хуйня уже творится лет так 20-25. Поэтому их обоих на хуях и носят. К мексу вопросов нема - он играет ровно то, что от него требуют. Не больше.
26 мар 2023
D
Don Huan
Поднакинул, жи есть.

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