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Metallica

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23 ноя 2020 : 		 METALLICA почти месяц занята сочинением

19 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о критике его способностей: «Мне нечего доказывать»

17 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «В своей модели мы ориентируемся на GRATEFUL DEAD»

16 ноя 2020 : 		 Акустика от METALLICA

14 ноя 2020 : 		 METALLICA запускает новую благотворительную программу

13 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о сложностях при создании новой музыки на расстоянии

11 ноя 2020 : 		 Гитарист METALLICA о «чёрном альбоме»: «Мы хотели создать свой "Back In Black"»

7 ноя 2020 : 		 NICK RASKULINECZ хотел бы поработать с METALLICA

5 ноя 2020 : 		 Превью акустического шоу METALLICA

28 окт 2020 : 		 Женский оркестр исполняет хит METALLICA

21 окт 2020 : 		 MILEY CYRUS работает над кавер-версиями METALLICA

19 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA сотрудничает с Edwin Outwater

16 окт 2020 : 		 Для создания новой партии виски METALLICA использовали плейлист "S&M²"

13 окт 2020 : 		 Акустическое шоу METALLICA

8 окт 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Творческий ум — это благословение и проклятье»

7 окт 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, за кого бы он голосовал

6 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Выпуск виски никак не связан с проблемами James'a»

4 окт 2020 : 		 KIRK HAMMETT о первом концерте METALLICA, который он увидел

3 окт 2020 : 		 METALLICA пожертвовала $250,000 на борьбу с пожарами

30 сен 2020 : 		 LARS ULRICH назвал песню METALLICA, которую не хотел бы больше слышать

19 сен 2020 : 		 Кто лучше — Нил Пирт или Джон Бонэм? Отвечает Lars!

17 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «У нас много того, чем мы можем поделиться с миром»

15 сен 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет песню Эдди Мани

10 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о песне, которая сподвигла его стать участником группы

9 сен 2020 : 		 Видео с репетиции METALLICA

9 сен 2020 : 		 Альбом METALLICA стал четвертым
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|||| сегодня

METALLICA почти месяц занята сочинением



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В рамках недавней беседы барабанщик METALLICA Lars Ulrich ответил на вопрос о том, каков статус работы над новым материалом:

«Мы уже недели три-четыре как серьёзно сочиняем. И всё это дерьмо — пандемия, пожары, политика, расовые проблемы, и просто если посмотреть на состояние грёбаного мира прямо сейчас — впасть в депрессию можно в момент. Но сочинение всегда давало мне ощущение подъёма и оптимизма от того, что будет дальше. Это из серии: "Ёшкин кот, есть же возможность создать лучшую пластинку, просто чтобы почувствовать разницу. По-прежнему делать что-то этакое не только ради того, чтобы заводило других, но делать то, чтобы заводило тебя самого!"»

METALLICA Is Nearly A Month Into





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Zodiac


23 ноя 2020, 15:25		Смешной Ларс

Rutger


23 ноя 2020, 15:57		Привязать к языку барабанные палочки - получим второго Ломбардо

Санчез


23 ноя 2020, 16:00		Вы меня конечно извините, а что они делалиостальные 3 года и 11 месяцев?)

R0ck_N_R0lla


23 ноя 2020, 16:12		очень надеюсь, что они пишут кантри альбом

gravitgroove


23 ноя 2020, 16:17		3 года они могли писать пару песен. Чем старше становишься, тем музыку писать сложнее, потому что чувства становится меньше, а с ним и вдохновения. И потом, они в такой нише... хрен его знает, чтобы сейчас они писали, если бы металл вообще никому не нужен был. У них есть имя и пара мультиплатиновых альбомов + один раздуто великий и культовый с меньшим тиражом продаж - это три кита, на которых они сейчас держаться над остальными коллегами по цеху.

ElectricRetard


23 ноя 2020, 16:36		>Привязать к языку барабанные палочки - получим второго Ломбардо
Один из лучших комментов, что я видел в ветке Метлы.

Санчез


23 ноя 2020, 16:53		gravitgroove, я с тобой конечно согласен...НО! даже дип перпл выпустили альбом, какой по счету...21 вроде..Красная плесень за 25-30 лет записала 60 альбомов...я конечно понимаю, разные жанры и подход к песням, но всё же...

НELLECTOR


23 ноя 2020, 16:53		Один хуй - телефон с риффами потеряют

ElectricRetard


23 ноя 2020, 16:56		Мне больше интересно кто нашел айфон Кирка. А то тут Heathen неожиданно альбомом разродились...


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