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METALLICA почти месяц занята сочинением



В рамках недавней беседы барабанщик METALLICA Lars Ulrich ответил на вопрос о том, каков статус работы над новым материалом:



«Мы уже недели три-четыре как серьёзно сочиняем. И всё это дерьмо — пандемия, пожары, политика, расовые проблемы, и просто если посмотреть на состояние грёбаного мира прямо сейчас — впасть в депрессию можно в момент. Но сочинение всегда давало мне ощущение подъёма и оптимизма от того, что будет дальше. Это из серии: "Ёшкин кот, есть же возможность создать лучшую пластинку, просто чтобы почувствовать разницу. По-прежнему делать что-то этакое не только ради того, чтобы заводило других, но делать то, чтобы заводило тебя самого!"»













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