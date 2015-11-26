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Metallica

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Вокалист METALLICA: «Для меня честь, что мои машины в музее»



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Вокалист METALLICA, в 2019 году пожертвовавший коллекцию автомобилей для Автомобильного музея Петерсена в Лос-Анджелесе, в недавнем интервью рассказал о том, почему он решил это сделать:

«У меня было видение, что мне больше не придётся заботиться об этих машинах, потому что в какой-то момент... Когда у меня были эти машины, в какой-то момент они захватили меня. Требуется много времени и усилий, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Их нужно было выставить на аукцион или пожертвовать. Так всё и получилось.

Я очень благодарен, что Музей Петерсена смог забрать коллекцию и сохранить её. Единственное, что меня очень огорчало, так это тот факт, что если бы они попали на аукцион, то разошлись бы по разным местам, они бы больше не жили вместе, и это перестало бы быть коллекцией. Я подозреваю, что до них дошли слухи, и они предложили её забрать. Я был в восторге. Что касается престижа музея Петерсена, а моя коллекция именно там, то для меня это огромная честь. Правда».

У него спросили, не скучает ли он по машинам:

«Я каждый день смотрю на них в своей книге, чувак. Да, я скучаю по вождению определённых машин и просто из-за того, что я не рядом с ними, но, знаешь, они послужили своей цели. Мне нужно проявить творческий подход. Я должен помочь другим людям стать креативными, всем остальным парням: Роберту Ролингу, Скотту Магфорду, Джошу Миллсу, Де Лейсу. Я должен работать с потрясающими представителями истории. Арт Хисл, который нарисовал "Скайларк". Дэррил Холленбек. Я встретил многих замечательных людей, у которых в крови есть старая школа, что мне искренне импонирует. Я должен заниматься подобным ремеслом. А теперь другие люди могут смотреть на них».

METALLICA








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Thrashcrow


30 июл 2020, 18:44		" Единственное, что меня очень огорчало, так это тот факт, что если бы они попали на аукцион, то разошлись бы по разным местам, они бы больше не жили вместе, и это перестало бы быть коллекцией."

Что-то недопонял...Они ведь не попали на аукцион и не разошлись по разным местам. Так что же его огорчало?


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