сегодня



Вокалист METALLICA исполняет песню Эдди Мани



Профессиональное видео исполнения вокалистом METALLICA JAMES'ом HETFIELD'ом композиции Эдди Мани "Baby Hold On" с февральского трибьют-концерта, проходившего в The Canyon, The Saban, Beverly Hills, California, доступно ниже.

















