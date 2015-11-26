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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Welcome To Rockville 14 ноября, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Hardwired

The Four Horsemen

Welcome Home (Sanitarium)

The Struggle Within

My Friend of Misery

The God That Failed

Of Wolf and Man

Nothing Else Matters

Through the Never

Don't Tread on Me

Wherever I May Roam

The Unforgiven

Holier Than Thou

Sad but True

Enter Sandman



Encore:



Damage, Inc.

Creeping Death Encore:Damage, Inc.Creeping Death







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