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*Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев 21
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Metallica

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31 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 дек 2018 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я думаю о 2018 годе, для меня основным вдохновением в музыке являются ARCTIC MONKEYS»

30 дек 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

29 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 дек 2018 : 		 METALLICA побила рекорд посещаемости

7 дек 2018 : 		 Акустика от METALLICA

5 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 дек 2018 : 		 Видео полного выступления METALLICA 1994 года

28 ноя 2018 : 		 Новый релиз METALLICA выйдет зимой

20 ноя 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

19 ноя 2018 : 		 Группа METALLICA пожертвовала $100,000 на борьбу с последствиями пожаров

19 ноя 2018 : 		 Акустика от METALLICA

13 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 ноя 2018 : 		 Концертное видео METALLICA
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|||| 31 дек 2018

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Высококачественное видео с концерта группы METALLICA, состоявшегося 6 октября в Остине, штат Техас, на фестивале Austin City Limits Music Festival, доступно для просмотра ниже. Коллектив исполнил песню "The Unforgiven".

METALLICA - Pro-Shot Video Of





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