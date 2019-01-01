31 дек 2018



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Высококачественное видео с концерта группы METALLICA, состоявшегося 6 октября в Остине, штат Техас, на фестивале Austin City Limits Music Festival, доступно для просмотра ниже. Коллектив исполнил песню "The Unforgiven".













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