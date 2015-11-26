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Репетиционная запись METALLICA



METALLICA опубликовала очередной фрагмент из бокс-сета одноименного альбома, выходящего десятого сентября, "Don't Tread on Me (Pre-Production Rehearsal)", которая будет включена в "Pre-Production Rehearsals" CD. Запись была сделана в Bayview Studios, Richmond, California, четвертого октября 1990 года.







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