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Metallica

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Барабанщик METALLICA: «Zoom'уем на полшишечки»



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Барабанщик METALLICA LARS ULRICH в рамках недавнего разговора ответил на вопрос о возможности создания группой нового альбома во время коронапаузы:

«Мы где-то только недели четыре как стали общаться. Не то чтобы мы до этого не общались, просто сейчас мы общаемся в созидательном ключе, сейчас своего рода настроение исследований и поисков — так будет сказать правильнее всего. Мы обмениваемся идеями по электронной почте и в Zoom'e, и пытаемся создать какую-то музыку таким способом.

У нас Zoom-стрелки раз в неделю. Мы так делаем уже недель 10 или 11 — как всё началось в Америке. Так что раз в неделю мы по паре-тройке часов зависаем в Zoom'e. Классно в этом то, что мы можем спокойно обсудить чего-как в жизни, мы часами не касались темы METALLICA. Но сейчас начали обмен кое-какими идеями, что великолепно. Классно быть на связи, классно вновь быть частью группы, и я с оптимизмом смотрю на те творческие возможности, которые у нас есть в настоящий момент!»

На вопрос о том, в чём разница в такой работе по сравнению с «обычной жизнью», Lars ответил:

«Пока звуковая часть и практические элементы в удивительно хороших кондициях. Так что сейчас мы просто пытаемся понять, насколько можно творить, не присутствуя в одном месте. Разница между группами, такими как наша, или теми, кто по-прежнему группа, как U2, RED HOT CHILI PEPPERS или COLDPLAY с IRON MAIDEN, или теми, кто действительно ГРУППА, нужно быть именно командой, чтобы всё двигалось вперёд. Это совсем не то, когда вы сольный музыкант, вы и гитара, и всё. В этом и отличие».

LARS ULRICH Says METALLICA Members Are Sending New Music Ideas To Each Other Via E-Mail And ZOOM





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