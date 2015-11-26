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Metallica

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|||| 19 дек 2021

Видео с юбилейного концерта METALLICA



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Видео с первого юбилейного концерта METALLICA, который состоялся 17 декабря в Chase Center в Сан-Франциско, доступно для просмотра ниже. Напомним, что через несколько часов состоится второй концерт.

Сет-лист:

01. The Ecstasy Of Gold (intro)

02. Hit The Lights

03. Creeping Death

04. Trapped Under Ice

05. Welcome Home (Sanitarium)

06. Orion

07. The Shortest Straw

08. One

09. Sad But True

10. Nothing Else Matters

11. King Nothing

12. Fixxxer (live debut)

13. Breadfan

14. No Leaf Clover

15. Frantic

16. The Day That Never Comes

17. Spit Out The Bone

METALLICA Plays Career-Spanning Set At First 40th-Anniversary Show At San Francisco






















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