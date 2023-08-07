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*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
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LARS ULRICH о долголетии METALLICA



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В новом интервью нью-йоркской радиостанции Q104.3 барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал о долголетии группы и её привлекательности для многих поколений:

«Это всё довольно сюрреалистично, честно говоря. 42 года — это просто безумие. И я говорил это уже тысячу раз, и люди, которые следят за нами, наверное, закатывают глаза каждый раз, когда я говорю об этом, но мне кажется, что мы только начинаем, что мы только пытаемся разобраться во всём этом, и мы продолжаем заверять, по крайней мере, окружающих нас людей, что мы действительно можем скоро стать профессионалами в какой-то момент. Но преданность делу и поддержка со стороны фанатов на протяжении многих лет — это просто потрясающе. И, конечно, это не всё одни и те же фанаты. Существует целая смена поколений, к примеру, как после момента в сериале "Stranger Things" прошлым летом [примечание редактора: Ларс имеет в виду один из вирусных моментов четвёртого сезона "Stranger Things" — сцену, в которой Эдди Мансон, сыгранный Джозефом Куинном, исполнил гитарное соло из песни METALLICA "Master Of Puppets" в финале сериала Netflix], появилось совершенно новое, молодое поколение, которое приходит на все шоу, и меня узнают 10-летние дети на улице. И это просто потрясно, что спустя 42 года после начала этого путешествия это всё ещё происходит, и это просто восхитительно, что шоу, которое мы проводим в эти выходные на стадионе MetLife, — это самое большое шоу, которое мы когда-либо давали в Нью-Йорке, Джерси, в районе трёх штатов. Так что тот факт, что всё это продолжается и после COVID, что существует волнение, восхищение, признание живой музыки и что все радуются жизни, единению и т. д. — это потрясающе.

В течение многих лет, когда нам было по двадцать-тридцать лет, когда мы были в полном расцвете сил, вероятно, мы никогда особо не притормаживали, чтобы принять всё это. Знаете, как бывает, когда человек продолжает мчаться на бешеной скорости. Но сейчас, в нашем преклонном возрасте, хотя мы всё ещё чувствуем себя очень молодыми, это удивительно, что всё ещё существует любовь к тяжёлой музыке. Разница сейчас, по сравнению, скажем, с 20–30 годами назад, заключается в том, что мы в достаточной мере замедлились, чтобы принять это и оценить любовь, оценить щедрость фэнов, взаимодействие с ними и то, как удачно мы все делимся музыкой и можем всё ещё ощущать себя живыми, и, как я уже говорил, мы всё ещё общаемся с фэнами на том же уровне, и у нас всё ещё тот же уровень музыки и интенсивности, и мы можем выйти на сцену и почувствовать, что мы создаём конечный продукт на высоком уровне и ощущаем себя прекрасно от того, чем мы занимаемся».




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7 авг 2023
Darkside.ru MemberAlias
".....мне кажется, что мы только начинаем, что мы только пытаемся разобраться во всём этом..." - и чем больше они пытаются разобраться, тем меньше остается понимания, что делать дальше.

Хотя, надо признать, это уникальный пример случая, когда вначале студент работает на зачетку, а потом зачетка работает на студента. Своими первыми альбомами они завоевали колоссальный кредит доверия, и вскоре группу поглотил бренд, который стал намного больше, чем сама группа и музыка. Более того, с коммерческой точки зрения это очень взаимовыгодное взаимодействие рынка и раскрученного, растиражированного имени. Не нужно изобретать велосипед, а достаточно поддерживать на плаву раскрученный бренд, приносящий деньги. Наверное, это главное объяснение их успеха с определенного момента карьеры. Да и группа оказалась очень гибкой с точки зрения коммерции.
Но все же без их ранних альбомов тяжеляк был бы совсем другим, это факт.

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