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LARS ULRICH о долголетии METALLICA



В новом интервью нью-йоркской радиостанции Q104.3 барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал о долголетии группы и её привлекательности для многих поколений:



«Это всё довольно сюрреалистично, честно говоря. 42 года — это просто безумие. И я говорил это уже тысячу раз, и люди, которые следят за нами, наверное, закатывают глаза каждый раз, когда я говорю об этом, но мне кажется, что мы только начинаем, что мы только пытаемся разобраться во всём этом, и мы продолжаем заверять, по крайней мере, окружающих нас людей, что мы действительно можем скоро стать профессионалами в какой-то момент. Но преданность делу и поддержка со стороны фанатов на протяжении многих лет — это просто потрясающе. И, конечно, это не всё одни и те же фанаты. Существует целая смена поколений, к примеру, как после момента в сериале "Stranger Things" прошлым летом [примечание редактора: Ларс имеет в виду один из вирусных моментов четвёртого сезона "Stranger Things" — сцену, в которой Эдди Мансон, сыгранный Джозефом Куинном, исполнил гитарное соло из песни METALLICA "Master Of Puppets" в финале сериала Netflix], появилось совершенно новое, молодое поколение, которое приходит на все шоу, и меня узнают 10-летние дети на улице. И это просто потрясно, что спустя 42 года после начала этого путешествия это всё ещё происходит, и это просто восхитительно, что шоу, которое мы проводим в эти выходные на стадионе MetLife, — это самое большое шоу, которое мы когда-либо давали в Нью-Йорке, Джерси, в районе трёх штатов. Так что тот факт, что всё это продолжается и после COVID, что существует волнение, восхищение, признание живой музыки и что все радуются жизни, единению и т. д. — это потрясающе.



В течение многих лет, когда нам было по двадцать-тридцать лет, когда мы были в полном расцвете сил, вероятно, мы никогда особо не притормаживали, чтобы принять всё это. Знаете, как бывает, когда человек продолжает мчаться на бешеной скорости. Но сейчас, в нашем преклонном возрасте, хотя мы всё ещё чувствуем себя очень молодыми, это удивительно, что всё ещё существует любовь к тяжёлой музыке. Разница сейчас, по сравнению, скажем, с 20–30 годами назад, заключается в том, что мы в достаточной мере замедлились, чтобы принять это и оценить любовь, оценить щедрость фэнов, взаимодействие с ними и то, как удачно мы все делимся музыкой и можем всё ещё ощущать себя живыми, и, как я уже говорил, мы всё ещё общаемся с фэнами на том же уровне, и у нас всё ещё тот же уровень музыки и интенсивности, и мы можем выйти на сцену и почувствовать, что мы создаём конечный продукт на высоком уровне и ощущаем себя прекрасно от того, чем мы занимаемся».







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