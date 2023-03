сегодня



Басист METALLICA спел на песне из нового альбома



В новом интервью для фэнзина METALLICA "So What!" басист Robert Trujillo рассказал, что он спел в песне "You Must Burn!" на предстоящем студийном альбоме группы, получившем название "72 Seasons":



«Когда я присоединился к METALLICA, я никогда в жизни не пел, так что тот факт, что теперь я могу исполнять бэк-вокал, очень крут. Впервые в жизни я пою на пластинке METALLICA и подпеваю James'y [Hetfield'y, фронтмену METALLICA]. Я очень горжусь этим... Впервые James и [сопродюсер] Грег [Фидельман] по-настоящему доверили мне эту позицию на записи такого уровня.



Я был удивлён, когда мне позвонил Грег, потому что я собирался немного поиграть на басу, но потом он сказал: "Я хочу, чтобы ты тоже спел на паре вещей". И я спросил: "Правда?" Я немного занервничал. В то же время я был очень мотивирован. К счастью для меня, эта роль действительно подходит для моей зоны комфорта, так сказать. Флюиды и заинтересованность — не знаю, я бы не сказал, что "качественные", но партия соответствует моей личности, моему голосу, и она очень хорошо сочетается с моментом и басовым брейкдауном. Так что это здорово, что мы с James'ом смогли поработать над этим брейкдауном и создать его, а потом я ещё и пою под него».



Что касается того, как "You Must Burn!" обрёк свою музыкальную форму, Trujillo сказал:



«Одной из тех вещей, которые меня волновали, когда я вошёл в состав METALLICA, была идея, что я узнаю, как эта группа создаёт и развивает песни, беря семя и наблюдая за тем, как оно вырастает в красивую композицию или мощную, тяжёлую песню. Наблюдая за ритмическим подходом к вокалу, концептуальному вокалому и мелодическим и ритмическим элементам. Lars [Ulrich, барабаны] привносит племенные ударные компоненты, которые он использует во многих песнях. Kirk [Hammett, гитара] ощущает, у него много душевной энергии. Так что для меня это просто невероятный опыт обучения, в котором я могу участвовать творчески, а также оказать поддержку.



А что касается "You Must Burn!", мы взяли идею, которая родилась в комнате настройки, и начали её культивировать. Как мы её культивируем? Мы играем её вместе. Она начинает обретать форму, она как бы зарождается, и в какой-то момент она находит свой путь. Средняя часть была основана на импровизации и получилась очень мрачной, и в ней есть элемент опасности. Мне нравится, как звучит бас. Создаётся ощущение, что она "идёт через лес", как сцена из фильма Тима Бёртона или что-то в этом роде. У меня создаётся именно такое ощущение. И мы с James'ом начали напевать её. Мы были только вдвоём. Это был особенный момент для меня, потому что всякий раз, когда я могу оказаться на этом волшебном ковре с James'ом, это действительно очень весело. Мы синхронизируемся; мы как будто плывём по волнам вместе. С песней "Suicide & Redemption" [из альбома 2008 года "Death Magnetic"] было то же самое. Мы были в Южной Африке, и я начал играть пульсирующую басовую партию. Затем он начал играть эти напряжённые аккорды, своего рода контрапункт и напряжённые аккорды, и всё в таком духе. Так что всегда интересно, когда находишь момент, во время которого что-то начинает получаться».







