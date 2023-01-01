8 апр 2023



Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»



В новом интервью для Revolver барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a спросили о том, думали ли он и его коллеги по группе о том, чтобы достичь определённого рубежа перед завершением гастрольной деятельности, на что он ответил:



«Мы об этом особо не говорили. Я думаю, что большая часть энергии и ресурсов уходит на то, чтобы оставаться здоровыми, сплочёнными и работоспособными. С возрастом я трачу всё больше времени на ежедневные тренировки, на кардио, на силовые тренировки. Я прикован к своему тренажёру Peloton несколько часов в день. Всё дело в стремлении сохранить здоровье: здоровое питание, здоровый образ жизни — всё то, что каждый из нас должен делать для общего блага. Естественно, когда-нибудь наступит момент, когда мы не сможем играть "Battery", "Master Of Puppets" или подобные песни. Я знаю, что в разделе комментариев есть люди, которые считают, что этот момент уже наступил, и я оценил это. [Смеётся]. Но я могу лишь сказать, что этого ещё не произошло, постучу по дереву. Надеюсь, этого не произойдёт ещё какое-то время. К примеру, Paul McCartney уже перешагнул свой 80-летний рубеж. THE ROLLING STONES всё ещё в деле. Bruce Springsteen только что начал свой тур».



Когда интервьюер отметил, что никто из этих музыкантов не играет каждый вечер в темпе, близком к "Battery", 59-летний Lars согласился:



«Верно. Но в то же время Springsteen даёт трёхчасовые концерты и только что сыграл 28 долбаных песен на первом концерте тура. Он выглядит здоровым и сильным как никогда. Но я понимаю, о чём ты говоришь. Никто из них не играет "Battery". Я бы сказал, что если мы будем здоровы, то, надеюсь, у нас есть ещё десятилетие. И как только я закончу давать интервью, я примусь за Peloton».







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