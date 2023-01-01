Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 41
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 17
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 16
*Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби... 14
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 10
*Видео с текстом от FEAR FACTORY 9
*BRIAN MAY: «Курт Кобейн оставил нам в наследство одни из вел... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 41
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 17
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



9 апр 2023 : 		 METALLICA направит $150,000 в помощь пострадавшим от ураганов

8 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»

8 апр 2023 : 		 Музыканты TESTAMENT, CANNIBAL CORPSE, MUNICIPAL WASTE исполняют METALLICA

6 апр 2023 : 		 LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполнять вживую

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

5 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»

4 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом

3 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов»

30 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

28 мар 2023 : 		 Басист METALLICA спел на песне из нового альбома

25 мар 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»

17 мар 2023 : 		 METALLICA купила виниловый заводик

16 мар 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала испытание временем»

15 мар 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

6 мар 2023 : 		 Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме

5 мар 2023 : 		 Обновленная книга METALLICA выйдет весной

1 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 фев 2023 : 		 Фонд METALLICA пожертвовал 250 000$ на оказание помощи Турции и Сирии

16 фев 2023 : 		 GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?»

15 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят играть с нами? Чего они боятся?»

10 фев 2023 : 		 Бывший гитарист DANZIG — о желании стать гитаристом METALLICA

8 фев 2023 : 		 Не упусти кассету METALLICA!

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

25 янв 2023 : 		 METALLICA представит альбом в кинотеатрах

20 янв 2023 : 		 Новое видео группы METALLICA

17 янв 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях»
Показать далее
| - |

|||| 8 апр 2023

Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»



zoom
В новом интервью для Revolver барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a спросили о том, думали ли он и его коллеги по группе о том, чтобы достичь определённого рубежа перед завершением гастрольной деятельности, на что он ответил:

«Мы об этом особо не говорили. Я думаю, что большая часть энергии и ресурсов уходит на то, чтобы оставаться здоровыми, сплочёнными и работоспособными. С возрастом я трачу всё больше времени на ежедневные тренировки, на кардио, на силовые тренировки. Я прикован к своему тренажёру Peloton несколько часов в день. Всё дело в стремлении сохранить здоровье: здоровое питание, здоровый образ жизни — всё то, что каждый из нас должен делать для общего блага. Естественно, когда-нибудь наступит момент, когда мы не сможем играть "Battery", "Master Of Puppets" или подобные песни. Я знаю, что в разделе комментариев есть люди, которые считают, что этот момент уже наступил, и я оценил это. [Смеётся]. Но я могу лишь сказать, что этого ещё не произошло, постучу по дереву. Надеюсь, этого не произойдёт ещё какое-то время. К примеру, Paul McCartney уже перешагнул свой 80-летний рубеж. THE ROLLING STONES всё ещё в деле. Bruce Springsteen только что начал свой тур».

Когда интервьюер отметил, что никто из этих музыкантов не играет каждый вечер в темпе, близком к "Battery", 59-летний Lars согласился:

«Верно. Но в то же время Springsteen даёт трёхчасовые концерты и только что сыграл 28 долбаных песен на первом концерте тура. Он выглядит здоровым и сильным как никогда. Но я понимаю, о чём ты говоришь. Никто из них не играет "Battery". Я бы сказал, что если мы будем здоровы, то, надеюсь, у нас есть ещё десятилетие. И как только я закончу давать интервью, я примусь за Peloton».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 484

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом