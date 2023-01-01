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*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Metallica

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Барабанщик METALLICA: «Я очень рад, что тяжёлая музыка и тяжёлый рок всё ещё актуальны»



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В новом интервью японскому музыкальному критику и радиоведущему Маса Ито из TVK "Rock City" барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал о том, что группа продолжает привлекать новых людей своей музыкой, менее чем через год после того, как в финале четвёртого сезона хитового сериала Netflix «Очень странные дела» новое поколение поклонников познакомилось с METALLICA, благодаря чему песня "Master Of Puppets" заняла первое место в рок-чарте iTunes спустя 36 лет после её первоначального выпуска.

Lars сказал:

«В этот раз, раздавая интервью в течение двух или трёх недель, я понял, и я думаю, что остальные участники разделяют моё мнение, что когда мы были моложе, мы потратили много времени на то, чтобы объяснить миру, что мы делаем, и мы очень стремились объяснить и высечь в камне наши намерения. А сейчас мы меньше заинтересованы в этом и почти немного сомневаемся или трепетно относимся к этому.

Я очень рад, что тяжёлая музыка и тяжёлый рок всё ещё актуальны. Я вижу, как много молодых людей снова приобщаются к музыке... Я вижу это на примере своих детей; я вижу это в последние девять месяцев, как благодаря феномену "Очень странных дел" много молодых ребят открыли для себя "Master Of Puppets", и это стало пропуском к, возможно, другой музыке METALLICA или к другой музыке или тяжёлой рок-музыке.

Я вижу, что во всём мире до сих пор много детей в возрасте 12, 13, 14 лет приобщаются к музыке, и здорово быть участниками этого процесса.

Я думаю, когда мы становимся старше, мы делаем всё, что можем... Но мне приятно, конечно, выпускать музыку и стараться изо всех сил. Мне всё еще кажется, что если наши тела, наши руки, локти, шеи, кисти, колени, горло, спины и всё остальное смогут продолжать в том же духе, то, надеюсь, нам предстоят ещё несколько хороших записей и несколько хороших лет. Так что давайте продолжать в том же духе и продолжать нести тяжёлую музыку в мир».




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