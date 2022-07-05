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Metallica

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Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки»



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Гитарист METALLICA Kirk Hammett дал интервью для Total Guitar, в котором рассказал о своём инструментальном сольном EP "Portals", а также затронул тему нового альбома METALLICA. Ниже приведены выдержки из беседы.

Как возникла идея создания "Portals"?

«У меня не было намерения, что этот материал станет частью альбома и будет выпущен как сольный проект. Первые несколько песен — "Maiden And The Monster" и "The Jinn" — были моей попыткой сочинить фоновую музыку для моей музейной выставки постеров фильмов ужасов, и это переросло в нечто иное.

Потом я познакомился с Эдвином Аутвотером, работая над S&M2. Он большой поклонник ужасов, да и я тоже, поэтому я сказал ему: "Давай посотрудничаем над чем-нибудь и сделаем это под влиянием фильмов ужасов, в кинематографичном ключе". Так появились "High Plains Drifter" и "The Incantation". Забавно, что у меня есть эти четыре музыкальных произведения, но у меня до сих пор нет фоновой музыки для выставки, — я только что это понял!»

Какими были основные музыкальные влияния для "Portals"?

«Я слушаю много классической музыки уже, кажется, целую вечность. Я просто обожаю её. Одно из моих любимых занятий — сесть и послушать классическую музыку, представив, что каждый инструмент — это электрогитара, и становится удивительно, как всё меняется. Так что классическая музыка оказала на меня большое влияние.

А ещё прог. Я открыл для себя прог три или четыре года назад и, о Боже, я не могу поверить, что за всё это время я пропустил столько замечательных прог-альбомов! Я определённо вижу линию, по которой прог конца 60-х и начала 70-х годов очень сильно повлиял на хард-рок и хэви-металл. Так что на этом EP присутствует огромное влияние прога.

Joe Satriani оказал на меня большое влияние. Все те вещи, которым он научил меня в далеком прошлом, остаются со мной и по сей день... Я так благодарен Joe за то, что он дал мне эти инструменты».

Как сочинение инструментальной музыки изменило ваш подход?

«Было здорово, что я смог выбраться из этой структуры: рифф, куплет, припев, большая средняя часть, затем снова рифф, куплет и припев. Я рад, что освободился от этого и смог отправиться туда, куда меня вела музыка. Именно так и появились эти аранжировки. Процесс был намного проще и более гладким, чем я ожидал, и я могу сказать вам на сто процентов, что он звучит намного сложнее, чем его было сделать или записать, и это действительно прекрасный материал».

В своё время вы брали уроки у Joe Satriani, крёстного отца повествовательного инструментального рока. Применили ли вы что-нибудь из его советов, когда создавали "Portals"?

«Влияние Joe колоссально. Это часть моего гитарного стиля, потому что он показал мне все эти упражнения. Он показал мне модальное мышление и теорию музыки, как получать мелодии из определённых аккордов и как делать аккорды из определённых мелодий.

Все эти вещи, которым он научил меня в далёком прошлом, остаются со мной и по сей день. Эти вещи всегда будут частью меня, и они никуда не исчезнут, потому что это неотъемлемая часть моего самовыражения, и я очень благодарен Joe за то, что он дал мне эти инструменты».

Будете ли вы в дальнейшем работать над саундтреками?

«Да, безусловно. Это есть в моих планах на будущее. Я был довольно активен во время Covid, сочинил тонну разной музыки. Я писал музыку для Metallica, я писал музыку для "Portals" — всё это разные типы музыки, и это очень разнообразный материал. Я могу с уверенностью сказать, что я ещё не закончил сочинять музыку такого типа, потому что она мне очень нравится, и это разные ощущения.

Я немного вернусь к Joe Satriani и тому, как он записывает свои альбомы. Его подход очень традиционный, и я намеренно держался от него подальше. Когда он начал выпускать альбомы, он создал шаблон для многих других гитаристов, который они стали использовать в своих сольных альбомах. Это здорово — я не осуждаю это — но я просто хотел сделать кое-что иное, чего никогда не было раньше».

Есть ли у вас информация о том, когда мы можем ожидать новый альбом Metallica?

«Давайте просто скажем, что в годы пандемии мы не сидели сложа руки на диване, переписываясь друг с другом и жалуясь на то, что мы не можем работать. Всё было с точностью до наоборот! Мы работали в течение этих потерянных лет — так что вы можете сделать из этого свои собственные выводы!»

METALLICA Guitarist KIRK HAMMETT Talks Working On Portals Solo EP - "I Feel A Little Bit Naked And A Little Bit Insecure"




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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5 июл 2022
T
Tolyani4
Очень слабый альбом. Зацепиться не за что.

"он звучит намного сложнее, чем его было сделать или записать"

С точки зрения сложности он также нулёвый
5 июл 2022
gravitgroove
Да ему памятник можно ставить при жизни уже за то, что он наковырял для лид и соло партий в Ride the Lightning. Тогда в метал - музыке новый тектонический сдвиг произошел со времен первых трех дисков Maiden.
Like!1
5 июл 2022
S
Suhoy571
gravitgroove, надеюсь у fredguitarist нет аккаунта на дарксайде) А то будет влет с двух ног)
5 июл 2022
gravitgroove
Suhoy571, юмор ясен, но я говорил о мелодиях, а не о технике, которая и у блоггера не на высоте, особенно когда дело касается слуха, а не дрочки. Про «капельки» поищи ролик от другого блоггера, Ряженки, посмеешься
5 июл 2022
R
Rutger
Однако эта мотня продается. Наравне со Scorpions, например)
В Штатах 11325 в первую неделю, у Rock Believer 12125

просмотров: 1248

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