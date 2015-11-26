сегодня



METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload"



METALLICA обратилась к поклонникам помочь собрать материалы для будущих бокс-сетом "Load" и "Reload":



«Мы продолжаем работать над нашим каталогом, чтобы предоставить вам всеобъемлющие бокс-сеты, которые мы так полюбили. И сейчас пришло время приступить к работе над "Load" и "ReLoad"!



Как вы помните, мы просили вас о помощи в создании первых пяти бокс-сетов и, чтобы убедиться, что на всех этих релизах есть фанатский вклад, мы собираемся сделать это снова!



Мы ищем все, что у вас есть с августа 1995 по сентябрь 1998 года: фотографии с концертов (сделанные вами!) или снимки со встреч и собраний, флаеры, корешки билетов, пропуска за кулисы и любые другие памятные вещи, которые могут быть у вас с того времени.



Впишите себя в эти альбомы, написав нам по адресу [email protected] , чтобы поделиться своей историей и получить дополнительную информацию о том, как отправить эти маленькие кусочки истории. Нет ничего слишком маленького или тривиального; поделитесь своими архивами со своими друзьями-фанатами и получите удовольствие от путешествия по дорогам памяти вместе с нами!»







</div>





</div>





+1 -1



( 2 ) просмотров: 356

