Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 125
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 54
*Новое видео KREATOR 41
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 32
*Новое видео AMORPHIS 15
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



5 фев 2022 : 		 METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload"

2 фев 2022 : 		 Музыканты METALLICA почтили память Джона Зазулы

2 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 фев 2022 : 		 Клифф Бёртон очень нервничал, когда узнал, что на концерт пришёл басист RUSH

28 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 янв 2022 : 		 METALLICA помогла уличному музыканту

13 янв 2022 : 		 Басист METALLICA джемует

6 янв 2022 : 		 Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убрать бас на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

4 янв 2022 : 		 JOHN BUSH: «Мне льстит, что я связан с METALLICA»

3 янв 2022 : 		 METALLICA набрала более миллиарда в Spotify

1 янв 2022 : 		 Кто мог бы сыграть барабанщика METALLICA? Отвечает...

27 дек 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о юбилейных концертах

26 дек 2021 : 		 Басист METALLICA — о юбилейных концертах

24 дек 2021 : 		 Фанаты признаются в любви к METALLICA

21 дек 2021 : 		 Видео с юбилейного концерта METALLICA

20 дек 2021 : 		 METALLICA впервые исполнила Fixxer. Pro-Shot

19 дек 2021 : 		 Видео с юбилейного концерта METALLICA

19 дек 2021 : 		 Видео с выступления THE WEDDING BAND

19 дек 2021 : 		 Видео с выступления TAIPEI HOUSTON

17 дек 2021 : 		 Мэр Сан-Франциско подарила METALLICA день

15 дек 2021 : 		 METALLICA инвестирует в TrillerNet

14 дек 2021 : 		 Барабанщик METALLICA получил "HN Award"

12 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 дек 2021 : 		 Юбилейные концерты METALLICA покажут в прямом эфире

9 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload"



*
zoom
*
* *
METALLICA обратилась к поклонникам помочь собрать материалы для будущих бокс-сетом "Load" и "Reload":

«Мы продолжаем работать над нашим каталогом, чтобы предоставить вам всеобъемлющие бокс-сеты, которые мы так полюбили. И сейчас пришло время приступить к работе над "Load" и "ReLoad"!

Как вы помните, мы просили вас о помощи в создании первых пяти бокс-сетов и, чтобы убедиться, что на всех этих релизах есть фанатский вклад, мы собираемся сделать это снова!

Мы ищем все, что у вас есть с августа 1995 по сентябрь 1998 года: фотографии с концертов (сделанные вами!) или снимки со встреч и собраний, флаеры, корешки билетов, пропуска за кулисы и любые другие памятные вещи, которые могут быть у вас с того времени.

Впишите себя в эти альбомы, написав нам по адресу [email protected] , чтобы поделиться своей историей и получить дополнительную информацию о том, как отправить эти маленькие кусочки истории. Нет ничего слишком маленького или тривиального; поделитесь своими архивами со своими друзьями-фанатами и получите удовольствие от путешествия по дорогам памяти вместе с нами!»

METALLICA Is Preparing Deluxe Versions Of 'Load' And 'Reload'








Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Saxon9


5 фев 2022, 01:19		ПОЧАЛОСЬ!!1
Официальное объявленье группы МеташсА:
"Привет, наши маленькие любители Напстера! Если раньше у вас была возможность повесить на стенку ч/б принтер фото с задника LOAD, где группа Метальная в образе максимально не соответствующем названию (прилизанные аля Джордж Майкл), то теперь мы подготовили отличную макулатуру на вощеной журнальной бумаге!
Если раньше вы могли прослушать только 1 час 1 минуту нашего пердежа и визгов в репетиционной студии, на Fan Can 1, то сейчас мы продадим вам по 8(!) аналогичных дисков, и к Лоаду и к Релоаду, всего за $598!

Shurrick


5 фев 2022, 01:20		>>>METALLICA обратилась к поклонникам помочь собрать материалы для будущих бокс-сетом "Load" и "Reload"

>>>фотографии с концертов (сделанные вами!) или снимки со встреч и собраний, флаеры, корешки билетов, пропуска за кулисы и любые другие памятные вещи

Фух, ну благо хоть не сперму, кровь и мочу для обложек.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 356

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом