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Metallica

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29 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 дек 2018 : 		 METALLICA побила рекорд посещаемости

7 дек 2018 : 		 Акустика от METALLICA

5 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 дек 2018 : 		 Видео полного выступления METALLICA 1994 года

28 ноя 2018 : 		 Новый релиз METALLICA выйдет зимой

20 ноя 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

19 ноя 2018 : 		 Группа METALLICA пожертвовала $100,000 на борьбу с последствиями пожаров

19 ноя 2018 : 		 Акустика от METALLICA

13 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 ноя 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

6 ноя 2018 : 		 Группа METALLICA исполнила кавер-версии песен DEEP PURPLE, NAZARETH, BLUE ÖYSTER CULT

30 окт 2018 : 		 Группа METALLICA впервые за пять лет сыграла "Phantom Lord"

29 окт 2018 : 		 Концертный трек METALLICA 1988 года
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|||| 29 дек 2018

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессионально снятое на видео выступление группы METALLICA на событии Dreamfest, деньги от которого пошли на благотворительность, доступно ниже. Коллектив исполнил композицию "Seek & Destroy", а само событие состоялось 26 сентября в Civic Center Plaza (Сан-Франциско, Калифорния).



METALLICA: Pro-Shot Footage Of

Dreamforce is described as "four days of innovation, inspiration and learning, equality, giving back and fun for the Salesforce community."






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