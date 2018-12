29 дек 2018



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессионально снятое на видео выступление группы METALLICA на событии Dreamfest, деньги от которого пошли на благотворительность, доступно ниже. Коллектив исполнил композицию "Seek & Destroy", а само событие состоялось 26 сентября в Civic Center Plaza (Сан-Франциско, Калифорния).









Dreamforce is described as "four days of innovation, inspiration and learning, equality, giving back and fun for the Salesforce community."













+3 -2









просмотров: 896