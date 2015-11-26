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Metallica

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1 окт 2021 : 		 Выходят новые фигурки METALLICA

1 окт 2021 : 		 Вокалист DEPECHE MODE исполняет METALLICA

28 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 сен 2021 : 		 Группа METALLICA целиком исполнила Black Album

24 сен 2021 : 		 METALLICA отыграли концерт для узкого круга в Сан-Франциско

23 сен 2021 : 		 METALLICA вернулась в чарты

20 сен 2021 : 		 LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевременно»

16 сен 2021 : 		 METALLICA и CARHARTT собрали $377,450

15 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Видео. И ELTON JOHN

15 сен 2021 : 		 SLASH — об альбоме METALLICA

10 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Аудио

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от RODRIGO Y GABRIELA

9 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

8 сен 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о «Чёрном альбоме»: «Это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время»

7 сен 2021 : 		 METALLICA выступит с MILEY CYRUS

7 сен 2021 : 		 Новая линейка виски METALLICA

2 сен 2021 : 		 KAMASI WASHINGTON исполняет METALLICA

1 сен 2021 : 		 Оригинальная инструменталка от басиста METALLICA

30 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED — об эмоциях от первого прослушивания "...And Justice For All"

28 авг 2021 : 		 Сингл METALLICA стал первым в Германии. Все средства будут направлены на благотворительность

27 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA пожертвовали $50,000 Гаити

26 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

26 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о ревности к METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA выпустили на виниле песни Криса Корнелла

24 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA
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|||| сегодня

Выходят новые фигурки METALLICA



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Funko и Walmart выпустят специальные фигурки METALLICA, тематически связанные с "Black Album". Ожидается, что уже в декабре они будут доступны для покупки.

METALLICA's 'Black Album' To Get 'Pop! Albums' Figure From FUNKO





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

shakabre


1 окт 2021, 17:57		POP! albums


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